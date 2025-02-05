晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

數發部資安署長 蔡福隆升任

2025/02/05 05:30

資安署春節後人事大風吹，數發部長黃彥男親自延攬金管會主任秘書蔡福隆升任署長一職。（取自FinTechSpace 金融科技創新園區臉書）資安署春節後人事大風吹，數發部長黃彥男親自延攬金管會主任秘書蔡福隆升任署長一職。（取自FinTechSpace 金融科技創新園區臉書）

原金管會主秘 黃彥男親自延攬

〔記者徐子苓／台北報導〕資安人才不只在業界難尋，連數位發展部資安署都出現主管「唱空城」的窘境！資安署年節後人事大風吹，前署長謝翠娟已轉戰行政院資訊處處長，署長一職將由金管會主任秘書蔡福隆升任，六十四歲的他具技術背景、為人踏實，但如何在人力吃緊的情況下開創新局，成為上任後首要難題。

4位一級主管只剩1人 人才「唱空城」考驗新署長

因前署長行事較保守，數發部長黃彥男去年上任後就有意換將，看中有十多年交情的蔡福隆，直到近期終於敲定人事。蔡在資訊圈中評價正面，被形容是務實、熱心、和善的人，取得交通大學經營管理所博士後，經公務人員高考電子計算機類科及格。他曾任行政院主計總處主計資訊處副處長、金管會資訊服務處長，具資訊、管理雙專長。

主管人力吃緊 基層離職率高

蔡福隆預計幾日內就會到任，而在新舊交接的過渡時期，目前資安署長由年僅四十六歲的副署長鄭欣明代理。資安署組織架構中的一級主管共有四位：署長、兩位副署長、主秘，而主秘從去年中遇缺未補，另一位副署長則因霸凌事件於去年底降調，僅剩的副署長鄭欣明現又代理署長，等同四位一級主管只剩一人。

雖然蔡已開始交接事務，很快將上任開創新年新氣象，但若不盡快補上懸缺職務，恐面臨主管人力吃緊、基層離職率高的挑戰，而這也體現出資安署長期的內部問題：人才流失。

內部員工透露，因資安工作特殊，駭客隨時都可能攻擊，有些同仁必須輪班待命，加上先前署內頻傳職場霸凌，工作環境高壓又內耗。根據立委提供的資料，資安署成立以來，一百多位員工離職率高達三成，甚至有十多位員工不惜降調也要離開。

資訊圈期許 掃除墨守成規風氣

許多員工期待蔡福隆上任後能開創新局，不過，也有資訊圈人士擔憂，資安署長期以來墨守成規、推諉任務的文化已成形，中階主管恐怕習慣這樣的風氣，新署長需要魄力勇於任事；資安署過去常被詬病做事太低調、不願對外溝通，資訊圈期許蔡福隆能發揮和善的特質，多與外界交流。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財