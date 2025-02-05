數發部資安署長 蔡福隆升任

資安署春節後人事大風吹，數發部長黃彥男親自延攬金管會主任秘書蔡福隆升任署長一職。（取自FinTechSpace 金融科技創新園區臉書）

原金管會主秘 黃彥男親自延攬

〔記者徐子苓／台北報導〕資安人才不只在業界難尋，連數位發展部資安署都出現主管「唱空城」的窘境！資安署年節後人事大風吹，前署長謝翠娟已轉戰行政院資訊處處長，署長一職將由金管會主任秘書蔡福隆升任，六十四歲的他具技術背景、為人踏實，但如何在人力吃緊的情況下開創新局，成為上任後首要難題。

4位一級主管只剩1人 人才「唱空城」考驗新署長

因前署長行事較保守，數發部長黃彥男去年上任後就有意換將，看中有十多年交情的蔡福隆，直到近期終於敲定人事。蔡在資訊圈中評價正面，被形容是務實、熱心、和善的人，取得交通大學經營管理所博士後，經公務人員高考電子計算機類科及格。他曾任行政院主計總處主計資訊處副處長、金管會資訊服務處長，具資訊、管理雙專長。

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主管人力吃緊 基層離職率高

蔡福隆預計幾日內就會到任，而在新舊交接的過渡時期，目前資安署長由年僅四十六歲的副署長鄭欣明代理。資安署組織架構中的一級主管共有四位：署長、兩位副署長、主秘，而主秘從去年中遇缺未補，另一位副署長則因霸凌事件於去年底降調，僅剩的副署長鄭欣明現又代理署長，等同四位一級主管只剩一人。

雖然蔡已開始交接事務，很快將上任開創新年新氣象，但若不盡快補上懸缺職務，恐面臨主管人力吃緊、基層離職率高的挑戰，而這也體現出資安署長期的內部問題：人才流失。

內部員工透露，因資安工作特殊，駭客隨時都可能攻擊，有些同仁必須輪班待命，加上先前署內頻傳職場霸凌，工作環境高壓又內耗。根據立委提供的資料，資安署成立以來，一百多位員工離職率高達三成，甚至有十多位員工不惜降調也要離開。

資訊圈期許 掃除墨守成規風氣

許多員工期待蔡福隆上任後能開創新局，不過，也有資訊圈人士擔憂，資安署長期以來墨守成規、推諉任務的文化已成形，中階主管恐怕習慣這樣的風氣，新署長需要魄力勇於任事；資安署過去常被詬病做事太低調、不願對外溝通，資訊圈期許蔡福隆能發揮和善的特質，多與外界交流。

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