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晶片增關稅不只漲價問題 恐致經濟萎縮

2025/02/05 05:30

不具名的台大電機系教授分析，在美方壓力下，未來台積電美國廠製程或許也需與台灣同步。（記者洪友芳攝）不具名的台大電機系教授分析，在美方壓力下，未來台積電美國廠製程或許也需與台灣同步。（記者洪友芳攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國總統川普擬針對輸入美國的電子晶片加徵關稅，此舉恐嚴重衝擊台灣半導體產業；學者分析，川普加稅將導致高科技產品價格上揚、銷售緊縮，造成經濟兩敗俱傷，研判其目的是要讓台積電製造的晶片更高比例轉到美國，呼籲台灣持續投資、科研腳步不能落後。

不具名的台大電機系教授分析，若川普對輸美晶片課一○○％關稅，蘋果手機等高科技電子產品價格將全面上揚，消費者則將縮手，其他大公司購買伺服器數量亦會縮減；半導體製造商面對關稅，不單是轉嫁成本問題，嚴重將導致經濟萎縮。

以川普緩徵加墨關稅為例，這位教授指出，晶片課稅亦同，都是川普談判手段，目的是要讓更多高階晶片製造轉移至美國，台積電恐將面臨更大在美設廠壓力，台灣政府也要考量如何因應、是否放行等。

他認為，目前台積電九成產能在國內，而台灣面臨地緣政治與天災風險，考量「雞蛋不放在同一籃子」，產能六、七成留在國內即可；此外，在美方壓力下，未來台積電美國廠製程或許也需與台灣同步。

該教授強調，中國雖受美國制裁，箝制科技與晶片等發展，但仍推出AI大語言模型震撼全球，代表對岸在高科技發展依舊傾全力投資，並舉例中國在半導體三大重要會議上的論文發表數，早已超過美國，台灣若拿掉台積電，半導體學研界表現恐落到全球第四甚至第五名，雖考量台灣人口，此表現已經不俗，然而學研「不進則退」，台灣要保持優勢，必須持續投資科研發展，讓國際人才來台、甚至設廠，才能保持重要地位。

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