國科會︰每顆台製晶片都有美企獲利

國科會表示，將深化無法取代的高階技術，讓產品較難被課關稅。（法新社資料照）

因應恐增關稅衝擊 將持續深化高階技術、拓展國際多元合作

〔記者吳柏軒、楊媛婷／台北報導〕台灣半導體晶片製造領先全球，面對川普擬對輸美晶片課徵更高關稅，國科會分析，許多台製晶片並非直接出口美國，未來將鞏固台美科技合作專案，拓展多國晶片科研交流，降低單一市場依賴，並深化無法取代的高階技術，讓產品較難被課關稅。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪分析，台製晶片通常不會直接出口到美國，而是送到他國組裝成消費性電子產品再運往美國，且許多晶片是美國公司設計、委託台廠代工，台製的每顆晶片都有美國公司獲利，台美是夥伴，而非競爭對手。

請繼續往下閱讀...

已啟動台美科技合作專案

但關稅仍可能衝擊台灣半導體產業，張振豪說，國科會因應措施，為持續鞏固台美科研互動，國科會已啟動台美科技合作專案，包括AI晶片及次世代製程技術等前瞻領域，加深與美國學研界及國際大廠之間互動。

另外，要拓展晶片的國際多元合作，國科會已有包含台德、台法與台西等交流活動，積極拓展歐盟、日本等友好國家的科技交流與人才培育，增加台灣晶片曝光度，降低對單一市場的依賴。在國內，深化技術自主與供應鏈韌性，國科會將持續支持國內半導體企業及學研機構加強自主技術研發，降低對外部技術的依賴，加速關鍵、高階晶片的開發，在建構無可取代高階技術優勢之下，產品較難課關稅。

立法院近期刪減及凍結預算，國科會預算也有部分遭刪凍，是否影響應對國際局勢發展？國科會表示，正依立院總預算審議結果，重新考量經費配置，會持續支持國內半導體企業及學研機構，鞏固我國在國際半導體技術領先地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法