川普掄關稅大棒 交易而非革命

川普擱置對墨西哥與加拿大範圍廣泛的關稅計畫，關稅威脅大棒對他而言，更多是交易的藝術，而非一場革命。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕川普三日擱置對墨西哥與加拿大範圍廣泛的關稅計畫，前一週他也對哥倫比亞採取相同之舉，儘管這些國家僅承諾對邊境安全與移民做出些許改變，都能換來川普的行動大轉彎，顯示關稅威脅大棒對他而言，更多是交易的藝術，而非一場革命。

彭博報導，川普與其盟友認為這些轉折證明他的關稅手段是正確的，但川普暫緩實施關稅的意願，強化了人們的質疑：沉迷市場績效的川普，或許再次證明他只是個虛張聲勢的紙老虎。

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報導指出，川普總是改弦易轍，並推出更極端的措施，例如實施關稅，來化解其部份國內議題來自各方的質疑；然而這些延緩關稅的行動，只會加深川普在貿易議題上「雷聲大雨點小」的印象，被認定他只將關稅用作是談判的策略。

決策髮夾彎 不確定性已造成傷害

儘管如此，不確定性仍然存在：川普在本週稍晚預定與中國國家主席習近平通話之前，沒有宣布暫緩中國的關稅，他也揚言對歐盟及晶片等關鍵領域課徵關稅。他還強調，暫緩墨西哥與加拿大的關稅一個月，因此若未達他希望的成果，有可能立即啟動關稅徵收。

不過，就算沒有完全實施川普的關稅計畫，他的行動已導致一些代價。關稅威脅及其可能後果已造成美股下跌，目標國的貨幣，例如加幣、墨西哥披索、歐元與人民幣走貶，而隨著川普延緩對墨西哥與加拿大的威脅，兩國幣值有所回升。

新加坡盛寶市場首席投資策略師查納納（Charu Chanana）說，「即使協商達成，不確定性仍居高不下，未來幾週、甚至幾月，我們將持續討論關稅議題，對於企業而言，這種高度的不確定性，將嚴重阻礙其未來規劃」。

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