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加墨承諾嚴查毒品 換美緩徵稅

2025/02/05 05:30

因加墨允諾採取行動，化解美國對邊境安全與毒品販運疑慮，川普宣布將暫緩提高關稅至少30天。（彭博資料照）因加墨允諾採取行動，化解美國對邊境安全與毒品販運疑慮，川普宣布將暫緩提高關稅至少30天。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二月一日宣布對加拿大與墨西哥產品課徵二十五％關稅、對中國產品加徵十％關稅，在四日生效前夕，因加墨允諾採取行動，化解美國對邊境安全與毒品販運疑慮，川普宣布將暫緩提高關稅至少三十天；因得不到中國具體承諾，美國對中國進口產品加徵十％關稅措施，已正式生效。

暫緩30天 美續與加墨協商

川普在社群平台上說，「我對這初步結果非常滿意，一日宣布的關稅措施，將暫緩三十天，以觀察是否能與加拿大達成最終經濟協議」。加拿大總理杜魯道也發文宣布該暫緩消息，表示加拿大政府將任命一位芬太尼毒品「沙皇」、將墨西哥販毒集團列為恐怖組織，並成立「加美聯合打擊部隊，以掃蕩組織犯罪、芬太尼及洗錢活動」。

另川普與墨西哥總統薛恩鮑姆通話，也達成類似暫緩決定；川普說，薛恩鮑姆同意派遣一萬名墨西哥國家衛隊前往美墨邊界，執行查緝毒品，尤其是芬太尼，以及遏止非法移民進入美國的任務。

川普還說，在暫緩期間，美墨兩國將在美國國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克，以及墨西哥高階代表的帶領下，就關稅問題進行協商；「我期待與總統薛恩鮑姆參與那些談判，努力達成兩國之間的協議」。

美聯社報導，儘管投資人與企業擔心的貿易戰似乎緩解，但不代表川普關稅威脅戲碼已落幕；加拿大與墨西哥雖然獲得一些緩衝時間，但川普可輕易重啟關稅，且他已揚言對歐盟課徵關稅，對全球經濟而言，就如同不定時炸彈，充滿著變數與危險。

相較於川普揚言對加墨課徵的二十五％關稅，是在美墨加自由貿易協定的零關稅基礎上課徵；中國輸美產品現有平均關稅約十九．三％，加徵十％後，將增至近三成。

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