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中國反制美關稅 象徵意義大於實質

2025/02/05 05:30

美國總統川普對中國加徵的10％關稅如期在四日生效。（法新社資料照）美國總統川普對中國加徵的10％關稅如期在四日生效。（法新社資料照）

10日起鎖定原油、皮卡貨車等加徵關稅 美媒︰中國非主要銷售市場

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對加墨進口商品徵收二十五％關稅，已暫緩三十天實施，但對中國加徵的十％關稅，則如期在四日生效，中國隨即祭出多項反制措施，包括對多種美國進口商品加徵十％至十五％關稅；但有分析認為這只具象徵意義。針對川普將與中國國家主席習近平通話，也有分析認為，無論通話結果為何，除非中國對美國做出重大讓步，美國將繼續對中國產品徵稅。

針對美國加徵關稅的行動，中國官方宣布，本月十日起， 將對美國煤炭和液化天然氣加徵十五％關稅，對原油、農業機械、皮卡貨車和大排量汽車加徵十％關稅。但美國媒體指出，美國對中國的原油出口量，不到俄羅斯的十分之一，中國也絕非美國皮卡貨車主要市場，中國的關稅報復象徵意義大於實質作用。

川習通話難改變徵稅決定

中國另將對Google進行反壟斷調查，但Google早在二○一○年就因言論審查退出中國市場。中國同時對鎢、碲、鉍、鉬、銦等關鍵礦物相關物項實施出口管制；並將Calvin Klein等品牌的母公司PVH公司和美國生技業者因美納（Illumina），列入「不可靠實體」清單；此外，中國商務部還表示，為了捍衛自身利益，已將美國加徵關稅行動訴諸WTO爭端解決機制。

針對川普宣稱未來幾天將與習近平進行通話，野村證券首席宏觀策略師松澤那加（Naka Matsuzawa）表示，川普加墨的關稅暫緩實施，主要因為兩國是美國的供應鏈，而非經濟對手，破壞兩國的經濟對美國毫無助益，因此儘管川普用關稅威脅兩國，目的是要兩國在貿易或經濟問題方面能做些讓步。

松澤那加說，但對中國就完全不同了，中國是美國的經濟和政治對手，從供應鏈中切斷中國，或在經濟上擊敗中國，是川普政府的重要支柱之一；因此，除非中國在經濟上做出巨大讓步，川普不會停止關稅，甚至會讓關稅一路走高。

離岸人民幣一度重貶0.3％

由於美中貿易戰有升高疑慮，週二離岸人民幣兌美元匯率一度重貶○．三％。

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