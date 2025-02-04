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上市公司經中加墨輸美 營收占比僅7％

2025/02/04 05:30

證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉、歐宇祥／台北報導〕證交所暨周邊單位及期貨業昨日舉行新春團拜，證交所董事長林修銘表示，美國針對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅，但根據證交所日前發函上市公司進行調查，發現對台廠影響不大，主要影響在電子業。

林修銘指出，上市公司去年營收約四十一兆元，其中產品從中國輸往美國的營收比重僅約五％，由墨西哥、加拿大輸往美國僅各占約一％，多數以電子業為主，整體來說，僅占上市公司營收比重約七％、影響層面並不大。

林修銘說，美國總統川普也喊話要對半導體課稅，不過，台積電已到美國、日本及歐洲設廠，國內電子業產品具無可取代性、也比大家想像的更有彈性，且台美是同門合作，相信兩個政府會協調出雙贏策略；而中國新創DeepSeek確實帶來新變數，但AI應用方向並沒有改變，台灣AI供應鏈仍有機會受惠。

櫃買中心董事長簡立忠認為，去年台灣產業表現不錯，但中國AI模型DeepSeek橫空出世，又面臨美國關稅政策衝擊，AI、半導體兩大產業未來恐遇「地震」，今年必成挑戰的一年；不過，我國產業實力堅強，技術等級、產業結構領先國際，後續影響有望減緩，台灣也要強化產業韌性、以應對國際變數。

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