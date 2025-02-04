雙利空夾擊 學者：政府應速盤點談判籌碼

川普關稅戰與DeepSeek兩大利空下，台股昨一度重挫千點。（中央社）

〔記者徐子苓／台北報導〕川普關稅戰與DeepSeek兩大利空下，台股昨一度重挫千點。經濟學者認為，DeepSeek對台灣產業的影響還不明朗，須留意美國總統川普對台加徵關稅，儘管台積電受到的影響可控，但二線晶圓代工業者若無海外生產據點，將面臨較大衝擊，政府應盡速盤點談判籌碼。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真指出，中國DeepSeek開發成本備受市場矚目，雖然它宣稱只投資六百萬美元，但市場傳出該公司囤積五萬片輝達H100晶片，已超過六百萬美元成本，未來美國對中國晶片的出口管制勢必加大力道。

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中央大學經濟系教授吳大任也說，DeepSeek用低成本做出AI模型，引發市場對輝達晶片需求的質疑，但目前情勢尚不明朗，對台灣影響還有很大的不確定性；對台灣影響較大的還是美國關稅戰，川普多次點名台灣搶了美國的晶片生意，目前看來台灣應無法避免被課稅，政府應盡速盤點談判籌碼，了解哪些產業適合到美國投資，掌握最基本的數據。他指出，若台灣晶片相關產品被課徵更高關稅，首當其衝就是出口相關企業表現，因此接下來金融市場波動可能比過去更大。

此外，民間投資也是經濟成長的重要元素，吳大任分析，川普政府祭出高關稅、低公司稅手段，以吸引台廠赴美投資，若未來半導體業者評估在美國生產比較有利，將產線移往美國，民間投資就不會計入台灣，影響對台灣經濟成長的貢獻，須密切關注。

劉佩真則認為，美國若對台灣加徵關稅，對台積電影響應在可控制範圍，但其他半導體業者遭受的影響較大，尤其是海外沒有生產據點的業者，無法進行產能上彈性的調配，會面臨較大壓力。

她說明，台積電北美客戶高達六十五％以上，且在先進製程具無可取代的地位，現階段台積電擁有較高的議價能力，若加徵關稅，可望將成本轉嫁給美系客戶，台積電僅會吸收少部分，而這是否影響台積電中長期毛利率表現，有待觀察。

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