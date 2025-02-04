經部4策略 助因應美關稅變局

美國總統川普宣布對中加墨徵收關稅；經濟部表示，將成立專案服務小組等四策略協助台商應對關稅變局。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普宣布對墨西哥、加拿大、中國進口商品徵收關稅，經濟部表示，將成立專案服務小組等四策略協助，包括在美國成立台灣投資貿易中心，以德州為首站，透過駐外單位與美國地方政府建立平台，就近協助台商應對關稅變局。

經濟部指出，已啟動多項應對措施，透過外貿協會及工研院駐外單位，協助台廠調整供應鏈及投資策略，提供台商最即時的支援，確保企業在變局中找到最佳應對策略。

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經濟部貿易署表示，將由外貿協會在美、加、墨、東南亞及南亞的駐外單位成立專案服務小組，與貿協總部合作，提供受影響企業諮詢與即時服務；外貿協會並設立即時服務專線（○二）二七五七七一九○。

此外，將針對廠商海外布局提供客製化服務；例如若台商擬轉移至美國設廠，或是部分製程移往東南亞及印度等其他國家，經濟部將提供目標市場的相關資訊及觀察，包括當地的投資法令、相關市場的機會，以及協助尋找合作夥伴等。另，針對決定部分產能轉為供應當地內需市場的台廠，經濟部也會提供當地市場的法令及媒合合作夥伴。

經濟部同時將在美成立台灣投資貿易中心，協助供應鏈海外布局，落實「境外關內」政策，提供企業評估美國各州的投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合等服務。

最後，強化台美產業合作，工研院北美辦公室將促進台美企業研發與製造合作，協助台商尋找當地合作夥伴，展開技術合作、聯合開發與投資計畫。

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