川普關稅風暴襲擊 歐亞股匯重挫

全球恐爆發貿易戰，週一亞太主要股市重挫，日本股市收盤重挫二．六九％。（法新社）

美股開盤續走低 彭博美元指數大漲0.9％

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布對中加墨徵收關稅，並揚言對歐盟徵收新關稅，全球恐爆發貿易戰，週一亞太主要股市重挫，歐洲股市開盤後也大跌，美股道瓊開盤下挫逾一％、費半跌近三％、那斯達克跌一．九％，美元則勁揚。

市場預期美股下跌5～10％

彭博美元指數大漲○．九％，創近兩年最高，歐元則跌至逾兩年最低，加元跌至二○○三年以來最低，墨西哥披索貶值逾二％，離岸人民幣匯率貶值○．四％。加密貨幣也跟跌，其中乙太幣重挫十一％。

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川普向主要貿易夥伴徵收關稅的行動，是近百年來美國總統採取最廣泛的貿易保護主義作為，將對通膨、地緣政治和經濟成長產生連鎖效應。高盛策略師表示，美股可能下挫五％，因關稅將衝擊企業獲利；RBC資本市場則認為，美股可能下跌五％至十％。

週一日本股市收盤重挫二．六九％，南韓股市收跌二．五二％，澳洲股市收跌一．八四％。歐洲三大股市開盤也一路走低，德國股市午盤下跌一．八五％、英國股市下跌一．四二％，法國股市下跌一．七九％。

渣打銀行G-10外匯研究全球主管英格蘭德（Steven Englander）表示：「他（川普）看起來就像一個撲克牌玩家，在第一手牌就押上自己的全部賭注。但市場還沒有做好準備。」

投資人擔憂，美國對中加墨徵收關稅將迫使企業調高價格，造成通膨升溫和消費者削減支出。彭博經濟初步分析顯示，關稅將導致今年美國國內生產毛額（GDP）減少一．二個百分點，核心個人消費支出價格指數（PCE）上漲○．七個百分點。

盛寶銀行首席宏觀策略師哈迪（John Hardy）指出，若這些關稅行動和反制措施持續，「我們實際上將處於貿易戰，對成長和價格產生相關後果，並對供應鏈和企業造成衝擊，主要的長期風險就是停滯性通膨，即成長疲弱，通膨卻居高不下」。

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