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中盼美回到2020年協議 專家︰難度高

2025/02/04 05:30

大摩專家認為，美國對中國加徵的關稅將穩步上升，今年底最高達到26％。（法新社資料照）大摩專家認為，美國對中國加徵的關稅將穩步上升，今年底最高達到26％。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前宣布對中國進口商品加徵關稅，外界關注北京當局將如何因應。華爾街日報報導，中國已準備與美國談判，將聚焦於恢復與川普首次總統任內簽訂卻未完成的「第一階段貿易協議」。不過，有分析師說，時空環境已不同，美中要達成新協議的難度更高。

川普以中國未能打擊用於製造芬太尼的化學品為由，對中國進口商品加徵十％關稅；但美中雙方似乎都尚未準備好發動全面貿易戰，尤其是當前中國經濟疲弱，中國領導人習近平已暗示，有意與川普進行談判。北京當局認為，十％關稅只是川普施壓的方式，卻不是中國領導層無法忍受的「極限施壓」；川普近來也暗示願與北京對話，推遲先前所說要對中國進口商品徵收六十％關稅的威脅。

北京當局已準備提出初步方案，知情人士透露，方案將聚焦於恢復美中在二○二○年一月簽訂卻未完成的第一階段貿易協議。根據該協議，中國承諾在兩年內增購美國商品和服務二千億美元；但華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）的估計顯示，中國只購買所承諾的五十八％商品。

知情人士說，中國這次打算再次提出購買更多美國農業、能源和工業產品；但中國還會提出，美國應允許其購買真正需要的商品，例如目前遭出口管制的美國晶片和其他科技產品。

中國還計畫擴大對美投資，並再度承諾不會讓人民幣貶值以取得競爭優勢，同時承諾減少芬太尼前體的出口。此外，中國還打算將TikTok視為「商業問題」，以回應川普希望美企持有該應用程式五十％股權的提議，這意味北京當局打算置身事外，讓TikTok母公司北京字節跳動的投資人與美國競購者談判達成協議。

美對中加徵關稅 年底恐達26％

摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強表示，美中第一階段貿易協議的完成率約六十％，如今很多情況都發生變化，包括國家安全問題、美國對中國實施科技出口管制等，這些都使兩國達成某種升級協議的難度大增。他預測，美國對中國加徵的關稅將穩步上升，從目前對所有商品加徵十％，今年中增至十五％，年底最高達到二十六％，二○二六年底恐升至三十六％。

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