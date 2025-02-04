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加拿大推「國貨清單」 槓上川普關稅

2025/02/04 05:30

美國總統川普日前宣布對加拿大課徵高額關稅，引發加拿大民眾憤怒，掀起「購買加拿大國貨」的經濟民族主義浪潮，許多省紛紛撤下美國酒類。（路透）美國總統川普日前宣布對加拿大課徵高額關稅，引發加拿大民眾憤怒，掀起「購買加拿大國貨」的經濟民族主義浪潮，許多省紛紛撤下美國酒類。（路透）

拒買美貨、下架美國酒風起雲湧 川普︰將與加墨商談

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前宣布對加拿大課徵高額關稅，引發加拿大民眾憤怒，掀起「購買加拿大國貨」的經濟民族主義浪潮；安大略省也跟隨其他省的腳步，從四日起將所有美國酒類從政府經營的酒類貨架上撤下。

川普一日簽署行政命令，對加拿大和墨西哥進口商品徵收二十五％關稅之後，「加拿大製」的標誌在雜貨店隨處可見，替代美國貨的加拿大國貨清單開始流傳，還有喜劇演員以關稅哏在電視短劇上教民眾避買美國商品的妙招。

正在角逐加拿大自由黨黨魁、以取代杜魯道成為新任總理的加拿大前財長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，拒買美國貨是對抗川普和他那群億萬富翁同伴的最佳方式。

關稅後座力 川普︰痛但值得

為回應川普對加拿大徵收高額關稅，安大略省省長福特（Doug Ford）說，四日起將所有美國酒類從政府經營的酒類貨架上撤下，安大略省酒類管理委員會（LCBO）的門市也把美國產品從目錄中刪除，以便其他零售商無法訂購或補貨。福特說：「LCBO每年銷售價值近十億美元的美國葡萄酒、啤酒、烈酒和蘇打水，以後不會再賣了，現在是選擇安大略省製造或加拿大製造優質產品的最佳時機。」

加拿大其他省先前也宣布對美國關稅採取報復措施，包括新斯科細亞省長休士頓（Tim Houston）一日指示該省酒類公司將所有美國酒類從貨架上撤下；卑詩省長艾比（David Eby）同日也指示該省酒類分銷處立即停止購買來自美國「紅州」（共和黨執政州）的酒，並將最暢銷的「紅州」品牌下架。

川普二日表示，美國人可能會因二十五％的關稅而感受到經濟痛苦，但這會是「值得付出的代價」；三日將與加拿大、墨西哥討論針對這兩國課徵的高額關稅，但他「不認為會出現太戲劇性的事情」。

被點名接招 歐盟︰必將反擊

川普二日還說，打算很快就對歐盟產品徵收關稅。對此，歐盟執委會表示，川普對主要貿易夥伴徵收關稅的決定「傷害所有各方」，若川普也對歐盟採取類似行動，將堅定反擊。

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