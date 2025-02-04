國泰金董事長蔡宏圖：善用AI機會壯大金融業

國泰金控集團董事長蔡宏圖昨對集團員工精神勉勵，AI創造過去台灣所沒有的機會，要善加利用這機會讓金融業更加成長茁壯。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕大年初六開工日，國泰金控集團董事長蔡宏圖昨對集團員工精神勉勵。他強調，這幾年大環境的改變與AI快速發展，讓台灣的半導體產業在國際上動見觀瞻，吸引全球科技業紛紛來台灣設點，這是過去台灣所沒有的機會，我們也要善加利用這機會，讓金融業更加成長茁壯。

蔡宏圖指出，二○二五年是國內保險業接軌國際會計準則及新一代清償能力制度平行測試的一年，明年一月一日正式接軌新制度，因為新舊制度要求差異大，對保險業是很大的挑戰，感謝主管機關訂下四階段在地化措施，引導業者順利接軌，國壽同仁為接軌新制度準備多年了，在資產負債管理、組織調整、商品結構等做了很多努力提升營運動能以順利接軌。

請繼續往下閱讀...

他說，金融業積極投入數位轉型，從行動支付到數位貨幣，從區塊鏈技術到AI的發展，科技提升金融服務的效率，也改變與客戶互動的方式。客戶一支手機幾乎就可以完成大多數的金融交易，數位資產與實體金融的互動與融合也在新創場景不斷創新迭代發展，AI的應用不只讓金融業能更精準地滿足客戶需求，也能大幅改善內部作業流程，提升法遵和風險管理的效率。國泰金控近年大力投入數位轉型與永續發展，取得相當不錯的成果，但也不能自滿，仍要繼續精進提升。

展望二○二五年，蔡宏圖強調，全球政經秩序可能會面臨打破再重建的新開始，一個與我們過去所熟悉的世界很不一樣的新局面正在形成，要用前瞻的視野來思考與布局。歷史上大變動後到新秩序形成的過程，也是資源乾坤大挪移的時刻，有挑戰、也有新機會，能否洞徹改變的方向與提前布局至關重大，希望國泰金控做好準備來掌握這大好機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法