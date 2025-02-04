勞動基金去年賺1.04兆 3500億伺機進場

去年新制勞退基金收益率16.16％，平均每位勞工分紅約5.5萬元。（彭博資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股昨開紅盤破功，但攸關千萬勞工的勞動基金去年收益續創新高，帳面大賺一兆四二八億元、收益率十六．四八％。面對台股遭AI與關稅戰雙重利空重擊，勞動基金昨已伺機進場，「想買的都買到了」，包含委外及自營部位，還有高達三五○○億元可動用資金，將視市場情勢擇機布局。

勞動基金昨公告，截至二○二四年十二月底，整體基金運用規模達七兆四七九億元，全年評價後收益數為一兆四二八億元、收益率十六．四八％，受去年底全球市場下挫影響，單月收益僅一○○億元。

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新制勞退收益率逾16％ 人均分紅5.5萬創高

其中，新制勞退基金規模四兆六五八二億元、收益率十六．一六％，全年大賺六九八九．七億元，續創歷史新高，以一二七二萬戶有效帳戶估算，平均每位勞工分紅約五．五萬元，較二○二三年的三．七六萬元，高出一．七四萬元，收益表現仍為歷史新高。舊制勞退基金運用規模一兆六五一億元，收益率十九．三六％，全年帳面收益一七○四．八億元；勞保基金運用規模一兆九一九億元，收益率十八．一三％，全年收益一六二九．一億元，均為歷來最佳。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，台股去年上漲二十八．四七％，勞動基金包含自營及委外部位，投資台股全年報酬率達四十．○六％。勞動基金去年收益破兆元，包含股、債、存款等國內投資部位約占四十二％，收益金額的占比高達四十七．七％；整體投資部位中，台股雖僅占二十％，卻貢獻四十五％收益。

昨日台股重挫，勞動基金是否已進場？劉麗茹透露，「想要交易的部位都買到了」，後續委外部位還有一五二○億元尚未撥款，自營部位也有約二千億元可彈性進場。

不僅如此，今年勞保基金將獲一三○○億元撥補，一月已撥補三○○億元，其餘會在今年分次撥入；而新制勞退基金仍在成長期，去年包含勞工提存及投資收益淨增七千億元，創歷史新高，勞退自提人數續成長，都為台股注入活水。

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