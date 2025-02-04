0050調降費用率 元大投信：存股不如存ETF

元大金控今年預計招收30至50位MA（儲備幹部）。（業者提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國內規模最大ETF-元大台灣50（0050）調降經理費、保管費於1月24日起生效，依現有規模計算，調降後經理費約0.11%、保管費0.03%，較原先經理費0.32%、保管費0.035%大幅下滑；元大投信董事長劉宗聖指出，市值型ETF才應是投資人持股核心，股市大跌時正是買點，存個股不如存ETF。

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董座劉宗聖：股市大跌正是買點

他表示，0050做為台灣首檔國民ETF，在ETF市場持續壯大後，市值型ETF降低費用率為國際趨勢，希望吸引資金回流台股，0050調降費用率具指標性意義，並非走削價競爭策略。

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劉宗聖分析，近年來高股息ETF發燒，不少投資人以投資高股息ETF為主，忽略市值型ETF才應該是投資核心，且全球僅台灣市場整體高股息ETF市值高於市值型ETF，希望調降0050費用率後，除有利民眾存股，更有利內外資回流，平衡ETF市場發展，成為台股持續向上的動力。

昨台股重挫，帶動資金湧入市值型ETF撿鑽石，0050創2024年8月初以來最大成交量，單日並獲110億元淨申購。法人指出，未來0050將依規模調整費率，隨規模增加而費率持續調降的機制下，將吸引愈來愈多投資人重視市值型ETF優勢。

去年0050含息報酬率為49%，領先大盤含息報酬率31.7%逾17個百分點，創下0050於2003年掛牌以來領先大盤最大幅度；且統計自2015年以來，0050在這10年中有6年領先大盤，累積含息總報酬勝出約60個百分點。

法人分析，近5年台股上漲，上市前50大權值股市值成長均在2成以上，就像台積電過去10年市值從3.2兆元成長至29.4兆，股價呈數倍成長，建議投資人如果想放大財富，投資台股ETF宜優先考量市值型，其次才是現金流需求的高股息ETF。

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