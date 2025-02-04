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財經青紅燈》宏達電 沒剩什麼

2025/02/04 05:30

宏達電近年來積極推動元宇宙生態系的發展。（宏達電提供）宏達電近年來積極推動元宇宙生態系的發展。（宏達電提供）

■陳永吉

宏達電（2498）在股市農曆封關後拋出震撼消息，把旗下XR（延展實境）智財權授權給Google，並有部分XR研發人員將轉職到Google，引發市場議論紛紛，認為宏達電「以後還剩下什麼」，昨天宏達電股價很明確地告訴大家，宏達電「沒剩什麼」。

宏達電此舉換得Google支付新台幣約81億元，可望在第一季入帳，貢獻宏達電每股超過9元，但昨股價開盤不到一分鐘就直接殺到跌停，盤中跌停委賣張數超過1.6萬張，顯示市場對宏達電此舉投下反對票。

宏達電2017年9月也曾將手機團隊用新台幣約330億元賣給Google，之後努力發展VR（虛擬實境）、XR等產品，2021年元宇宙題材發酵時，讓市場看到宏達電起死回生的契機，如今研發近10年的產品又授權給Google，當然讓市場充滿疑慮，接下來宏達電該何去何從？

據了解，宏達電去年30億元營收，約有8成以上來自VR、XR產品，剩下的才是手機。宏達電把手機部門賣給Google後，員工從1萬人隔年降至4千多人，2023年僅剩1100多人，研發費用也從一年超過百億元一路往下降至2023年約26億元，如今再把XR研發砍掉大半，可省下大筆研發經費，相信轉虧為盈之路已不遠矣。

宏達電這次專屬授權給Google，短期對營收影響不大，因宏達電還是可以繼續生產XR產品，但Google也一定會努力發展類似產品，未來將侵蝕宏達電現有市場，這是市場不看好宏達電未來營運的主因；況且去年底市場就有宏達電要處分相關部門的風聲，股價早就默默大漲一波，昨利多出盡跌停也只是適得其所而已。因此宏達電不是還剩什麼，而是沒剩什麼！

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