元月新車領牌3.5萬輛 和泰車市占近半

和泰汽車代理的TOYOTA與LEXUS雙品牌，1月合計掛牌量達1萬6351輛，市占率高達46.6%，相當於元月全台灣每賣出2輛新車，就有1台是和泰汽車賣出去的。 （和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕元月新車銷售掛牌量出爐，受到農曆春節長假影響，全台新車掛牌量僅3萬5064輛，年減21.8%，其中龍頭車廠和泰汽車（2207）拿下近5成市占率。

根據監理站公布的數據，和泰汽車代理的TOYOTA與LEXUS，元月合計掛牌1萬6351輛，逆勢年增6.5%，創14年來次高，市占率達46.6%，創歷史新高，等於每2輛新車，就有1輛是和泰代理的品牌。

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其中TOYOTA元月掛牌1萬2760輛，年增3.9%，單一品牌市占率達36.4%；LEXUS掛牌3591輛，年增16.7%，在豪華車市場占有率達36.7%，拿下第一名。

和泰汽車董事長黃南光及總經理蘇純興昨率一級主管舉行新春團拜，黃南光表示，和泰汽車元月拿下高市占率，幾乎占台灣車市一半，是個很好的開始。

至於中華汽車（2204）代理的MITSUBISHI、CMC、MG元月掛牌合計3350輛，市占率9.6%；裕日車（2227）旗下NISSAN、INFINITI雙品牌掛牌1189輛，市占率3.4%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車掛牌1241輛，市占率3.5%；M.BENZ掛牌3086輛，市占率8.8%；台灣本田（HONDA）1358輛、BMW1357輛，市占率各約3.9%。

車商預估，2月全台新車掛牌量將達2.4萬輛，估年減9%，不過各大車廠新車將陸續出籠，將祭出高額零利率專案及延長保固等優惠刺激買氣。

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