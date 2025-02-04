晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

元月新車領牌3.5萬輛 和泰車市占近半

2025/02/04 05:30

和泰汽車代理的TOYOTA與LEXUS雙品牌，1月合計掛牌量達1萬6351輛，市占率高達46.6%，相當於元月全台灣每賣出2輛新車，就有1台是和泰汽車賣出去的。 （和泰汽車提供）和泰汽車代理的TOYOTA與LEXUS雙品牌，1月合計掛牌量達1萬6351輛，市占率高達46.6%，相當於元月全台灣每賣出2輛新車，就有1台是和泰汽車賣出去的。 （和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕元月新車銷售掛牌量出爐，受到農曆春節長假影響，全台新車掛牌量僅3萬5064輛，年減21.8%，其中龍頭車廠和泰汽車（2207）拿下近5成市占率。

根據監理站公布的數據，和泰汽車代理的TOYOTA與LEXUS，元月合計掛牌1萬6351輛，逆勢年增6.5%，創14年來次高，市占率達46.6%，創歷史新高，等於每2輛新車，就有1輛是和泰代理的品牌。

其中TOYOTA元月掛牌1萬2760輛，年增3.9%，單一品牌市占率達36.4%；LEXUS掛牌3591輛，年增16.7%，在豪華車市場占有率達36.7%，拿下第一名。

和泰汽車董事長黃南光及總經理蘇純興昨率一級主管舉行新春團拜，黃南光表示，和泰汽車元月拿下高市占率，幾乎占台灣車市一半，是個很好的開始。

至於中華汽車（2204）代理的MITSUBISHI、CMC、MG元月掛牌合計3350輛，市占率9.6%；裕日車（2227）旗下NISSAN、INFINITI雙品牌掛牌1189輛，市占率3.4%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車掛牌1241輛，市占率3.5%；M.BENZ掛牌3086輛，市占率8.8%；台灣本田（HONDA）1358輛、BMW1357輛，市占率各約3.9%。

車商預估，2月全台新車掛牌量將達2.4萬輛，估年減9%，不過各大車廠新車將陸續出籠，將祭出高額零利率專案及延長保固等優惠刺激買氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財