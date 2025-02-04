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AI、關稅利空夾擊 台股開紅盤股匯雙殺

2025/02/04 05:30

AI、關稅利空夾擊，金蛇年紅盤日上演股匯雙殺，台股開盤一度重挫逾千點，終場以22694.71點作收。（中央社）AI、關稅利空夾擊，金蛇年紅盤日上演股匯雙殺，台股開盤一度重挫逾千點，終場以22694.71點作收。（中央社）

〔記者歐宇祥、陳梅英／台北報導〕農曆春節期間中國AI模型DeepSeek橫空出世，加上美國總統川普對中加墨祭出關稅雙利空夾擊，金蛇年紅盤日上演股匯雙殺，台股開盤一度重挫逾千點，終場下跌八三○．七點、以二萬二六九四．七一點作收，創史上第四大跌點；新台幣兌美元一度貶破三十三元大關，收在三十二．九六八元、重貶二．八六角。

AI族群昨為重災區，台積電及供應鏈紛紛倒地；外資賣超七四三．九六億元，創史上第八大賣超金額。新台幣以三十二．七九元、貶值一．○八角開出，隨後跌幅擴大，最低觸及三十三．一五八元，寫下近九年新低，盤中貶值四．七六角，為史上新春紅盤第二大貶幅；午後央行聯手出口商拋匯，貶勢收斂，收盤站回三十二元。

匯銀主管表示，台灣股匯昨跌勢之大超乎預期，不只反映春節國際股匯走勢，還有對全球關稅戰擴大的擔憂，後續仍需關注川普關稅政策是否擴大等變數。

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