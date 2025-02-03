〈財經週報-熱門族群〉遊戲產業旺季來臨 宜逢低布局

投資人可選擇營收獲利穩定以及持續推出新遊戲的個股逢低布局。（中央社資料照）

記者張慧雯／專題報導

2025年遊戲廠奮起，多家上市櫃公司都將推出新遊戲，上半年、下半年都會很熱鬧。法人則認為，每年首季與第三季都是遊戲業旺季，投資人可選擇營收獲利表現穩定、持續推出新遊戲的個股逢低進行布局。

智冠（5478）董事長王俊博指出，去年全球遊戲市場產值約1,800億美元，預計2027年成長至2,100億美元，同時，台灣玩家對遊戲具有熱情、投入高，去年光是手遊市場就貢獻25億美元，居全球第六，看好台灣遊戲產業持續成長潛力。

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智冠積極拓展海外市場

他也說，去年智冠營收67.73億元、年增8%，今年將積極拓展海外市場，尤其以東南亞地區為主，三大事業群迎來新成長機會，期待今年營收獲利能夠優於去年；子公司網龍（3083）將推出兩款手遊新作，包括《飄流幻境Re：星之方舟》、《尋秦記》；遊戲新幹線預計第一季推出《風色幻想》IP的新一代人氣手遊《風色幻想NX》，首月目標可破30萬下載。

傳奇（4994）指出，旗下端遊MMORPG《GLORY DESTINY-REBORN-晴空物語》全球版預計於今年第一季推出；大宇資（6111）也預計今年將推出3款重量級新遊戲，預估遊戲業務營收能成長3倍，今年業績會比去年好。

紅心辣椒（4946）代理IP手遊《大航海時代：傳說》1月也正式上線，由日本光榮特庫摩KOEI TECMO GAMES授權開發；華義（3086）也宣布，旗下BanaBana平台自成立以來，會員數量將突破兩萬大關，春節推出的系列專屬優惠活動，可望挹注營收獲利動能。

遊戲股王鈊象（3293）也宣布，麻將遊戲《明星3缺1》由國際巨星古天樂以全新角色登場；網銀則表示，《星城Online》與《台灣啤酒》獨家合作，在《鯊很大5 至尊龍王》推出聯名「啤酒桶」，更舉辦「買啤酒送鯊很大捕魚金」線上活動，衝刺農曆年業績向上。

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