〈財經週報-本週熱點〉景氣燈號 有望續亮黃紅燈

歐元小貶，英鎊、日圓升值及外匯存底孳息入帳，1月外匯存底預期止跌回升。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週國發會將發布去年12月景氣燈號，預期將亮出第4顆黃紅燈；而中央銀行將公布1月底外匯存底餘額，在美元漲勢停頓、非美貨幣升貶互見下，有望止跌回升；主計總處將發布1月通膨數據，可能因年節因素而擴大。

因農曆春節假期緣故，去年12月景氣燈號延後至2月5日發布。根據國發會資料，去年11月景氣對策信號綜合判斷分數34分，較10月增加2分，燈號已連續3個月呈黃紅燈。

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另，同時指標經回溯修正後連續19個月上升，顯示國內景氣維持成長態勢，惟領先指標連續4個月下滑，須密切關注後續變化。

我國外匯存底從1998年以來已連續27年正成長，穩居全球第四大，僅次於中國、日本與瑞士。

據央行統計，去年12月底我國外匯存底餘額為5,766.77億美元，月減12.97億美元，主要是美元指數大漲2.6%、非美貨幣全倒，外匯存底中外幣資產轉換成美元減少，加上央行進場調節所致。

1月外匯存底 預期止跌回升

進入1月後，美國總統川普正式走馬上任，美元回落，非美貨幣升貶互見。其中，歐元小貶，英鎊、日圓升值，加上有外匯存底孳息入帳，預期1月外匯存底有望止跌回升。

春節效應 1月通膨漲勢恐再擴大

主計總處本週將發布1月消費者物價指數（CPI），由於年節因素，包括計程車費、娛樂等項目都會循例漲價，主計總處預估1月通膨漲勢恐再擴大。

去年底因天候因素，蔬菜漲價，12月CPI年增率為2.1%，連續2月超過2%水準，2024年全年CPI年增率2.18%，也連續3年超過2%警戒紅線。

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