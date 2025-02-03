〈財經週報-投資趨勢〉AI仍有望挑大樑 軟硬均有輪動機會

2024年半導體表現最為亮眼，2025年半導體設備表現相對亮眼。（路透）

■莊凱倫

全球市場在人工智慧（AI）創新科技浪潮帶動下，相關主題輪番成為市場焦點；根據彭博資訊，觀察美國科技次產業表現，2024年表現最為亮眼的是半導體、其次為資訊科技、硬體設備；今年來，表現相對亮眼的由半導體設備以逾15%表現接棒，其次為半導體與資訊顧問服務。

產業獲利成長雙位數 有助補漲輪動行情

就經濟展望上，2025年美國企業獲利加速成長，更多產業獲利成長可望達雙位數，有助補漲輪動行情。根據LSEG I/B/E/S研究，以標普500類股獲利成長預估，2024、2025年分別為10.2%、14.3%；其中高度成長主要聚焦在科技類，尤其是半導體及設備、軟體、科技硬體與通訊服務類。

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回顧2024年以來，全球人工智慧（AI）技術在越來越多領域取得實質進展，例如金融、醫療保健，再到人形機器人；我們對2025年AI產業及美國經濟前景保持樂觀，儘管近期對通膨升溫、川普政府財政政策、全球成長疲軟及降息放緩的擔憂，短期市場可能經歷一段波動，但在基本面趨勢向上環境內的波動，往往能提供逢低選擇好產業的機會。

展望未來，我們對未來幾年美國經濟、企業獲利和AI創新抱持正面看法，AI基礎設施持續建設，AI應用的領域和機會不斷擴大，除了企業，也有越來越多政府計畫擴大此一領域的投資。

川普政府放鬆監管 有助推動產業轉型動能

新的川普政府放鬆監管且友善商業的環境將有利資本市場活絡，更廣泛的AI資本投資包括創投、私募股權、大型科技公司的自籌資金以及人工智慧IPO週期即將展開，有助推動下一波人工智慧應用、生產力提升以及產業轉型動能持續。

預計人工智慧顛覆帶來的複合效應將為各行業的創新公司創造出新機會，選股是抓住且參與此一良機的要領，因為今日人工智慧的贏家、任何由AI或科技驅動獲利及商業模式的企業，未來可能在快速變化與顛覆的環境中保持關鍵性領先。

就投資趨勢上，仍看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI等基礎建設的長期需求；AI應用趨勢上，AI基礎設施穩固已逐漸轉化為實際應用，生成式AI產品將推動軟體下一階段的成長，估計2025年企業和消費者對Gen AI使用量將增加，有望為貨幣化的開始，2026年進一步加速，未來對軟體整合商、AI Agent、平台和資料庫的需求將大幅提高，上月新增軟體服務商。

另一方面，預期生成式AI持續幫助企業數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業等多產業的AI運用發展。

我們對未來幾年美國經濟、企業獲利和AI創新抱持正面看法，AI基礎設施持續建設，AI應用的領域和機會不斷擴大，除了企業，也有越來越多政府計畫擴大此一領域的投資。

在關注更多投資機會上，可多留意那些擁有數據資產，並對AI技術進行投資，從而創造更多價值的公司，例如提供整合性AI服務的企業，包括數據平台、資料庫、數位AI工具、數位支付服務商等，而部分企業儘管擁有優質的硬體和作業生態系統，但將AI技術納入服務的前景目前較不明確，則建議觀察評估潛力。

（作者為安聯AI收益成長多重資產基金經理人）

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