〈財經週報-台股盤勢解析〉川普AI、比特幣總統 有利台股供應鏈

美國總統川普提倡以虛擬貨幣，相關硬體的投資預計將明顯增加，有利台股供應鏈。（路透）

■吳裕良

川普目前的動作看來他是鑽油、比特幣總統、征服火星總統、削減美國政府人力總統、結束區域衝突總統，甚至是AI總統。

川普總統主導下，軟銀、OpenAI與甲骨文合資成立一家「星際之門」的公司，將在美國設立AI基礎建設，5年總投資高達5,000億美元或等同於2年美國四大CSP雲端服務供應商的資本支出總和，對台股相關供應鏈是重大利多，預計持續推升台股相關公司的營收與獲利。該計畫中的Arm、微軟、輝達、甲骨文和OpenAI的第一步是建設10座數據中心，目前第一座已在德州開工。

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AI軍備競賽 台股相關供應鏈是重大利多

以規模來說是美國的五成或全球的數據中心資本支出將因此增加接近兩成，連續3~5年，每年1,000億美元的額外資本支出，而且在AI軍備競賽中，這可能是一個川普加速現象，也就是會有更多的大型AI參與者將以更大更快速的方式積極推升數據中心的建設與算力的累積，

貝萊德 (BlackRock)執行長Larry Fink在達沃斯舉行的世界經濟論壇期間表示，他認為比特幣可能飆升至70萬美元，將目前已創新高的10萬美元以上的比特幣的潛在上漲空間推升至前所未有的高點。Larry Fink說服了美國證監會，並且成立600億美元的IBIT（iShares比特幣信託ETF）。目前川普多次提及與提倡以虛擬貨幣進一步提升至一般貨幣甚至會來是央行儲備會議的位階，大幅度改變全球對於虛擬貨幣的應用與普及度的推升。相關硬體的投資預計將明顯增加，台股又是全球在相關晶片與伺服器最大的供應者。

虛擬貨幣飆漲 台股是最大受益者

在2025年台股與全世界瀰漫在川普2.0的衝擊之際，台股其實是相對最不用擔心或者是持續受惠的市場。上述提到川普政策除了鑽油台股涉及不多外，其他的川普政策台股都承接著正要供應鏈的角色，受益的機率與程度明顯優於其他股市。加上台股今年股市獲利成長預估仍有13.5%，顯現台股的經濟成長力道明確，GDP仍有3%以上的成長幅度。

以彭博資訊系統統計主要台股上市櫃公司以股價目標價分析，目前整體潛在上漲空間接近兩成與市場目前費城半導體至數的14%、那斯達克的11%或標準普爾指數的7%，都是相對正面的。

晶圓代工龍頭去年第四季的季報結果與今年第一季的正面展望，除了進一步提供台股安穩的信心與正面的景氣展望之外。更提供2025年台股權王持續高度成長的契機，為2025年定調一個持續高度獲利成長的一年。

台股紅包行情可以預期 第一季行情將是正面

結論︰台股是一個緊密結合著美股與美國主要科技公司包括AI、虛擬貨幣、電動汽車（EV）、低軌道衛星、AI手機、機器人、節能、重電的股市。美國AI資本支出持續走強，台股扮演美國重要科技發展供應鏈的眾多公司持續受惠下，台股紅包行情可以預期之外，預計今年第一季的台股行情也將是正面呈現。（作者為聯邦投信投資長）

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