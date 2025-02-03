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〈財經週報-商用不動產〉店面收租投報率 不如其他投資收益

2025/02/03 05:30

北市一級商圈店面空置率下降、店租單價逐步回升，但還是有商仲業者認為即便投資報酬率達3%，仍舊會沒有買氣。（記者徐義平攝）北市一級商圈店面空置率下降、店租單價逐步回升，但還是有商仲業者認為即便投資報酬率達3%，仍舊會沒有買氣。（記者徐義平攝）

記者徐義平／專題報導

儘管北市一級商圈店面空置率下降、店租單價逐步回升，但還是有商仲業者不看好店面投資，甚至認為即便投資報酬率有達3%，仍舊會處於無量也沒有買氣。戴德梁行董事總經理顏炳立直指，北市店面難以回到高峰，即便降價也沒有成交量，且即使投報率超過3%，也不會有買氣，畢竟目前ETF（指數股票型基金）或是美元保單的投報率都比店面還來得漂亮。

房市專家何世昌則認為，由於網路購物與外送平台的普及，將會衝擊實體消費成長力道，加上百貨公司、大型商場持續增加，這類商場往往會使消費者形成目的性消費，因此，要外溢至街邊店家程度相對有限，預期將壓縮街邊店與整體店面租賃市場的發展。而且，近十幾年來店面增值空間遠落後於住宅、商辦，投資人琵琶別抱自然是情有可原。

店面增值空間 遠低於住宅、辦公室

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，店面投資面臨三個結構性挑戰，首先是電商快速崛起，強占零售市場；其次是大型商業設施磁吸效果，結合購物、娛樂、展覽、賽事等消費活動，把零售空間進階到街邊店難經營的體驗層次，商圈移轉、輪動的榮枯態勢明確；最後則是店面普遍面臨租金、裝修、營運成本高，且人員招聘不易的難題，尤其單打獨鬥、缺乏品牌及連鎖資源作為靠山的店家，日常營運的不確定性越來越高，因此店面投資的誘因逐漸流失。

目前主要商圈店面出租狀況隨著人流回流而逐步改善，但各個商圈恢復速度不一致。第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，北市東區商圈因為新光三越Diamond Towers開幕以及大巨蛋啟用，人潮恢復，空置率明顯下降，但租金跟高點時期還有一段落差，至於西門町則在觀光客回流的帶動下，空置率處於相當低水準，以西門町為例，是疫後商機恢復較迅速的商圈，光是2023年的一整年便有高達13筆，每月每坪租金單價破1萬元的實價揭露紀錄，更較2022年增加3倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後西門町店面出租率回升速度相當快，連空置已久的大型店面也陸續順利出租，從小型店家到中大型連鎖業都看好觀光復甦商機，卡位精華區的店面，而北市復甦腳步最快的就在西門町商圈。

不過，觀察西門町成都路上的一間店面租金變化，過去全盛時期，每月租金可達45萬元，疫情爆發後，每月租金修正至30萬元，疫後則回升至33.6萬元，大約是全盛期的75折，即使店面空置率明顯下降，但整體店面租金距全盛期還有一段距離。

東區店面租金與全盛時期更是有明顯落差，以去年8月揭露北市忠孝東路四段上的店面租金實價為例，每月租金40萬元、拆算每月每坪店租近1.41萬元，寫下近5年東區店租單價最高實價，但對比2012年同一店面曾創下每坪租金單價3.17萬元的最店租王紀錄，最新租金實價直接砍半。

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