共創美好永續 國泰金台北燈節閃耀西門

國泰「共創美好永續」主燈透過燈光顏色設計呈現春櫻、夏花、秋煌以及冬雪，賞燈民眾只要將手掌貼於感應樁，透過體溫感應，即會投射不同的燈光、顏色變化。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰金控跨年之際透過永續、科技、健康多元生動光影，推出「Better Together共創更好」光雕祝福，吸引超過二十二萬人現場觀看；元宵佳節則以「共創美好永續」主題設計，在二○二五台北燈節期間，從中山堂到西門町、再到北門廣場一路熱鬧滾滾。

國泰金表示，此次以森林氛圍創作多邊形環景燈組，希望喚醒民眾對於生物多樣性的重視，透過光影及動畫輪動，呈現溫暖絢爛的春櫻、夏花、秋煌、冬雪等四季景色，並將台灣黑熊、石虎、台灣獼猴等台灣特色動物圖騰也放入燈座，更在燈裡設置感應樁，賞燈民眾只要雙手貼於感應樁，就會出現水流燈光特效，讓燈座更加燦爛迷人，象徵國泰與賞燈民眾一起「Better Together共創更好」。

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國泰「共創美好永續」主燈透過燈光顏色設計，呈現粉紅色春櫻、綠色夏花、黃色秋煌，以及白色冬雪，在固定時間內四季輪流轉換；透過不同的顏色、燈光特效設定與蟲鳴鳥叫，讓民眾彷彿置身於四時變化的森林。

最特別的是，主燈中設置兩支感應樁，賞燈民眾只要將手掌貼於感應樁，透過體溫感應，即會投射不同的燈光、顏色變化，絢爛的流水燈效果就像在森林中出現絕景瀑布，代表與國泰一起努力，就能為地球呈現更美麗的景色，共創更幸福美好的未來。

此外，現場觀賞國泰「共創美好永續」環景燈組，還能參與線上抽獎活動，只要在國泰主燈旁掃描QR CODE，完成FB官方粉絲團「國泰永續識務所」任務，就有機會抽藥妝店百元禮券。

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