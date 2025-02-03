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去年房市4類移轉 3升1降

2025/02/03 05:30

去年全國四大類移轉（買賣、繼承、贈與、拍賣）棟數全數出爐，相較前年呈現三升一降。（中央社資料照）去年全國四大類移轉（買賣、繼承、贈與、拍賣）棟數全數出爐，相較前年呈現三升一降。（中央社資料照）

繼承棟數19年首見反轉

〔記者徐義平／台北報導〕去年全國四大類移轉（買賣、繼承、贈與、拍賣）棟數全數出爐，相較前年呈現三升一降，又以買賣移轉棟數表現最佳，全年三十五．○五萬棟、年增十四．二％，更是二○一四年以來、近十一年房市買氣最佳的一年；反觀繼承移轉棟數則是十九年來首見衰退，拍賣移轉棟數更是連兩年跌破四千棟。

買賣年增14.2％ 近11年最佳

根據最新發布的內政部統計月報，去年全國買賣移轉棟數有高達六個月的單月移轉棟數超過三萬棟，其中四到八月均突破三萬棟；房產業者分析，去年上半年房市買氣熱絡，但九月後受到銀行房貸限縮及央行第七波選擇性信用管制衝擊，單月移轉全數跌破三萬棟，預期今年全年買賣也將呈現衰退格局。

去年全國繼承移轉棟數則約七．五九萬棟、年減約一．四二％，是二○○六年以來、十九年來首見年減，但仍是一九九一年有統計以來史上第二高；而去年全國贈與移轉棟數約五．四萬棟、年增約四．○四％，也是二○二一年以來、近四年新高。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年全國每四．一六戶住宅移轉就有一戶是從繼承、贈與而來，主要是受到高房價、低薪資成長的落差壓力，以及少子化等人口結構改變所致。

至於房市反指標的全國拍賣移轉棟數（法拍屋），去年全年僅三七○三棟，年增幅雖達四．六三％，但加上前年已連續兩年跌破四千棟，分別為二○○三年有統計以來前兩低的年度法拍屋移轉量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因房貸資金緊縮，降低民眾購屋能力，加上央行第七波管制後也影響民眾購屋意願，不過，整體買賣移轉棟數其實包含中古屋交易與新成屋交屋的量體，尤其前幾年大量推案的新屋進入交屋潮，衝高整體買賣移轉棟數，否則實際房市買氣會顯得更加嚴峻；預期今年房市買氣仍以自用當道，在資金緊縮未改善前，整體房市表現有限。

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