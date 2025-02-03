關稅戰開打 美通膨看漲、GDP恐降

分析師指出，川普關稅將衝擊美國經濟成長。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普一日簽署行政命令，對加拿大、墨西哥和中國徵收或加徵關稅，四日起生效；分析師指出，此舉將推高美國汽油價格，並傷害美國家庭的購買力，進而衝擊美國經濟成長。

根據川普行政命令，美國將對加拿大和墨西哥進口商品徵收二十五％關稅，但對加拿大進口能源商品僅徵收十％關稅，以減輕美國汽油和取暖用油的上漲壓力；另，美國也將對中國進口商品加徵十％關稅。

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美國汽油價格將上漲，反映川普貿易保護措施的「雙面刃」本質，此舉旨在提振美國國內企業和施壓鄰國遏止非法移民和毒品走私，但也與其壓低通膨的承諾背道而馳。

美國每日約從加拿大進口四百萬桶石油，主要供應美國中西部的煉油廠；美國每日也從墨西哥進口約四十五萬桶石油，主要供應墨西哥沿岸的煉油廠。對這些進口石油徵收關稅，將使汽油等成品油的成本變高，最終將轉嫁給美國消費者。

GasBuddy分析師狄哈恩（Patrick De Haan）表示，如果石油和煉製產品不能免除關稅，燃油價格將明顯上漲，關稅實施的時間越長，對消費者的衝擊就越大。

耶魯大學預算實驗室估計，川普的關稅措施將會波及美國家庭每年的平均購買力一千至一二○○美元。

安永首席經濟學加達科（Gregory Daco）表示，川普的關稅將導致今年美國通膨升高○．四個百分點，到十二月時將來到二．九％，今年美國經濟成長率將比去年的二．八％萎縮一．五個百分點，因高進口成本傷害消費支出和企業投資。

此外，在實施關稅後，美國從冰淇淋、服飾、醫療用品到汽車等食衣住行類產品都將面臨價格上漲壓力，因為有很多產品不是由中國就是由墨西哥製造。

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