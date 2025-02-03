晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

蛇年行情蜿蜒前進 3心法降風險

2025/02/03 05:30

法人認為，2025年國際黑天鵝事件恐層出不窮，投資人時常回頭檢視投資配置、資金配置與風險控管，嚴控三大投資心法才是今年投資的首要功課。（中央社資料照）法人認為，2025年國際黑天鵝事件恐層出不窮，投資人時常回頭檢視投資配置、資金配置與風險控管，嚴控三大投資心法才是今年投資的首要功課。（中央社資料照）

嚴控持股、資金、風險

〔記者張慧雯／台北報導〕川普執政風格鮮明且陸續推出的新政措施增添市場波動性，加上中國變數擾動市場，DeepSeek橫空出世就是一例；法人認為，二○二五年國際黑天鵝事件恐層出不窮，投資人與其尋找「飆股」，不如時常回頭檢視投資配置、資金配置與風險控管，嚴控三大投資心法才是今年投資的首要功課。

凱基投顧指出，儘管AI狂潮將支撐台股維持長多格局，不過，估計今年最大的獲利機會應來自劇烈波動所創造，而非期待指數大幅創高，維持今年台股「高點約在兩萬五千五百點、低點則在兩萬點」的看法。

保德信投信認為，今年在AI帶動下，全年全球貿易量可望續增，有利於台灣電子產品出口成長，進而挹注國內投資動能延續；不過，在川普二．○時代，預估蛇年行情恐是「破壞式創新中蜿蜒前進」，投資人要更積極汰弱留強，持有優質成長股與防禦股。

法人建議，投資首重風險，首先必須先衡量自身可承受的風險程度，風險不僅與盈虧相關，更是留在市場的「門票」，一定要嚴守紀律，避免追高殺低、更不可過度槓桿，免得賠了夫人又折兵。

此外，投資配置與資金配置則是降低風險的不二法門，均衡的持股配置，不可過度押注在特定個股、特定族群；同時，資金配置也要以投資成本為基準，過往有投資人認為買一張台積電、搭配一張金融股，以「張」為單位來分配資金，但兩者股價差距過大，這絕對是錯誤觀念。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財