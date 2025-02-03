蛇年行情蜿蜒前進 3心法降風險

法人認為，2025年國際黑天鵝事件恐層出不窮，投資人時常回頭檢視投資配置、資金配置與風險控管，嚴控三大投資心法才是今年投資的首要功課。（中央社資料照）

嚴控持股、資金、風險

〔記者張慧雯／台北報導〕川普執政風格鮮明且陸續推出的新政措施增添市場波動性，加上中國變數擾動市場，DeepSeek橫空出世就是一例；法人認為，二○二五年國際黑天鵝事件恐層出不窮，投資人與其尋找「飆股」，不如時常回頭檢視投資配置、資金配置與風險控管，嚴控三大投資心法才是今年投資的首要功課。

凱基投顧指出，儘管AI狂潮將支撐台股維持長多格局，不過，估計今年最大的獲利機會應來自劇烈波動所創造，而非期待指數大幅創高，維持今年台股「高點約在兩萬五千五百點、低點則在兩萬點」的看法。

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保德信投信認為，今年在AI帶動下，全年全球貿易量可望續增，有利於台灣電子產品出口成長，進而挹注國內投資動能延續；不過，在川普二．○時代，預估蛇年行情恐是「破壞式創新中蜿蜒前進」，投資人要更積極汰弱留強，持有優質成長股與防禦股。

法人建議，投資首重風險，首先必須先衡量自身可承受的風險程度，風險不僅與盈虧相關，更是留在市場的「門票」，一定要嚴守紀律，避免追高殺低、更不可過度槓桿，免得賠了夫人又折兵。

此外，投資配置與資金配置則是降低風險的不二法門，均衡的持股配置，不可過度押注在特定個股、特定族群；同時，資金配置也要以投資成本為基準，過往有投資人認為買一張台積電、搭配一張金融股，以「張」為單位來分配資金，但兩者股價差距過大，這絕對是錯誤觀念。

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