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輝達、台積ADR下跌 台股紅盤埋隱憂

2025/02/03 05:30

台股歷年春節紅盤日與後期漲跌幅表現台股歷年春節紅盤日與後期漲跌幅表現

近5年台股農曆年後開紅盤上漲機率8成 法人︰大跌就是買點

〔記者張慧雯／台北報導〕蛇年台股今開紅盤，根據統計，近五年台股農曆年後開紅盤上漲機率高達八成，然而，因DeepSeek黑天鵝春節期間現身，輝達股價在春節封關期間大跌約十四．七％、台積電ADR（美國存託憑證）也下挫約四．三％，加上川普宣布對中、加、墨三國課徵關稅，不少股民看衰台股今日開紅盤表現；但法人多認為「大跌就是買點」，「無需過度擔憂、台股短空長多」。

AI需求長線續看好

法人認為，蛇年開紅盤回測月線（兩萬三一二三點）的壓力不小，但股民不用太驚慌。元大投顧最新報告指出，川普二．○新政陸續公告，但至今無意料之外的政策，投資人可以「讓子彈飛一會」，雖然相關國際訊息恐使台股開紅盤日呈現弱勢震盪，但長線來看AI需求持續增長，台積電仍是AI趨勢下最大受惠者。

國泰期貨則分析，川普揚言對台灣半導體加徵最高達一○○％關稅，不過，估計此舉並不會削弱台廠競爭力，畢竟許多產業都已將生產基地分散，多關注因關稅政策導致需求衝擊，這一點比較重要。

針對DeepSeek於春節期間橫空出世，凱基投顧認為，此舉將提高台股首季迎來轉折的機率，建議轉折底部出現再積極布局，短期可避開AI硬體公司，將資金轉移至AI軟體、AI應用、AI ASIC以及高殖利率股。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，根據統計，近五年台股開紅盤機率高達八成，以加權指數來看，近五年封關日進場抱股過年並持有六個月，平均報酬超過六％，電子類股平均漲幅更勝過大盤，建議股民投資「看長不看短」才是王道。

保德信投信認為，蛇年選股除應鎖定各產業指標企業，聚焦技術與產品具競爭力的產業與個股，包括科技股的晶圓龍頭、電子代工、封測大廠等，同時也聚焦具有成長動能的冠軍企業，如電源供應器、連接器等電子零組件等，可分散投資、降低風險。

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