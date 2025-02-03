輝達、台積ADR下跌 台股紅盤埋隱憂

台股歷年春節紅盤日與後期漲跌幅表現

近5年台股農曆年後開紅盤上漲機率8成 法人︰大跌就是買點

〔記者張慧雯／台北報導〕蛇年台股今開紅盤，根據統計，近五年台股農曆年後開紅盤上漲機率高達八成，然而，因DeepSeek黑天鵝春節期間現身，輝達股價在春節封關期間大跌約十四．七％、台積電ADR（美國存託憑證）也下挫約四．三％，加上川普宣布對中、加、墨三國課徵關稅，不少股民看衰台股今日開紅盤表現；但法人多認為「大跌就是買點」，「無需過度擔憂、台股短空長多」。

AI需求長線續看好

法人認為，蛇年開紅盤回測月線（兩萬三一二三點）的壓力不小，但股民不用太驚慌。元大投顧最新報告指出，川普二．○新政陸續公告，但至今無意料之外的政策，投資人可以「讓子彈飛一會」，雖然相關國際訊息恐使台股開紅盤日呈現弱勢震盪，但長線來看AI需求持續增長，台積電仍是AI趨勢下最大受惠者。

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國泰期貨則分析，川普揚言對台灣半導體加徵最高達一○○％關稅，不過，估計此舉並不會削弱台廠競爭力，畢竟許多產業都已將生產基地分散，多關注因關稅政策導致需求衝擊，這一點比較重要。

針對DeepSeek於春節期間橫空出世，凱基投顧認為，此舉將提高台股首季迎來轉折的機率，建議轉折底部出現再積極布局，短期可避開AI硬體公司，將資金轉移至AI軟體、AI應用、AI ASIC以及高殖利率股。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，根據統計，近五年台股開紅盤機率高達八成，以加權指數來看，近五年封關日進場抱股過年並持有六個月，平均報酬超過六％，電子類股平均漲幅更勝過大盤，建議股民投資「看長不看短」才是王道。

保德信投信認為，蛇年選股除應鎖定各產業指標企業，聚焦技術與產品具競爭力的產業與個股，包括科技股的晶圓龍頭、電子代工、封測大廠等，同時也聚焦具有成長動能的冠軍企業，如電源供應器、連接器等電子零組件等，可分散投資、降低風險。

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