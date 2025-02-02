台積占台股市值創高 韓股陷「三星病」

台積電占台股市值比重

記者高嘉和／專題報導

台積電龍年大漲逾七十五％，影響台股大盤指數逾四千點，也推升台股大漲五四二九點，台積電市值占比也創下近四成的歷史新高；曾與台積電「平起平坐」、被視為韓股「護國神山」的三星電子，股價卻直直落，占韓股市值比重從三成多一度快跌破二成，韓股也患了「三星病」，去年韓國綜合指數下跌一成、科技股為主的KOSDAQ跌幅更逾二成一。

三星股價直直落 占韓股市值比重差點跌破二成

不甩龍年外資賣超七七一億餘元、高居台股外資賣超首位，在台資力挺下，台積電依然大漲七十五．七％，龍年封關時衝上二十九．四三兆元，占台股總市值七十五．五兆元的三十八．九六％，創下史上新高，較二○二三年時約二十七％、占比大增逾一成。三星電子過去占韓股市值比重一度逾三成二以上，但去年股價慘跌逾三十二％，市值占比也一路跌至約二成。

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台積電去年營收與獲利同創新高，每股稅後純益（EPS）四十五．二五元，稅後純益達一兆二四四○．一七億元，成為台股首家純益破兆元的公司；一月中法說會更釋出今年展望的強心針，包括為因應AI（人工智慧）強勁需求，預估今年資本支出達三八○億至四二○億美元（約新台幣一兆二三五○億到一兆三六五○億元）創新高，超越市場預估的三五○億美元，更較去年大增二十七．六％至四十一．一％，其中七十％用於先進製程，十％至二十％為特殊製程、十％至二十％用於先進封裝。

而三星晶圓廠卻面臨低良率與先進製程延遲等難題。根據韓國BusinessKorea報導，三星去年第三季財報就釋出二○二四年設備投資的規模預期縮減，且二○二五年將極大化現有生產基建的運作等訊息；三星日前宣布計畫將晶圓代工廠投資額從去年約十兆韓元（約新台幣二二八○億元）大減至今年約五兆韓元（約新台幣一一四○億元）。三星與台積電在晶圓代工差距將持續拉大，韓股今年「三星病」恐難痊癒。

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