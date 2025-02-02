高股息ETF降溫 法人︰切莫無腦單押

蛇年投資人該買市值型ETF或高股息ETF較穩妥？投信業者口徑一致表示，投資人「蛇」麼都不單壓最好。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

去年最夯的高股息ETF（指數股票型基金），因配息率下滑而逐漸降溫，蛇年投資人該買市值型ETF或高股息ETF較穩妥？投信業者口徑一致表示，投資人「蛇」麼都不單壓最好，建議以市值型ETF做為核心，再搭配高股息ETF、債券型ETF，甚至日股ETF等，切莫無腦搭押一種ETF。

二○二四年台灣五十指數含息報酬率來到四十九％，領先大盤含息報酬率的三十一．七％。元大投信認為，○○五○去年報酬率高達四成，市值型ETF仍是今年投資人存股核心。

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元大投信建議，目前存股主流的高股息ETF，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達三十至四十年的年輕小資族，或為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF。

野村投信投資策略部副總但漢遠分析，去年受惠AI（人工智慧）題材帶動相關科技龍頭表現，市值型表現較為亮眼，高股息ETF表現則分歧；展望蛇年，台股可望延續先前多頭動能，但波動加大，建議多元布局較能掌握輪動。

他認為，大型科技權值股為主的市值型或創新科技題材仍是成長關鍵，但接連兩年大漲後容易出現較大修正，擁有較高殖利率、產業配置分散的高股息ETF，可降低投資組合波動並提供現金流。

凱基優選高股息三十基金經理人施政廷指出，台股短線評價面不算便宜，又適逢川普新政干擾半導體產業投資情緒，市場很高機率呈現震盪，建議投資人今年布局應轉換調整，從過往單壓市值型ETF或高股息型ETF的思維，增持或以重視投資價值的台股ETF策略的標的為核心，再動態調配高股息ETF與市值型ETF配置比重，才能掌握台股後市成長契機與追求個人收益需求。

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