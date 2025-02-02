晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高股息ETF降溫 法人︰切莫無腦單押

2025/02/02 05:30

蛇年投資人該買市值型ETF或高股息ETF較穩妥？投信業者口徑一致表示，投資人「蛇」麼都不單壓最好。（資料照）蛇年投資人該買市值型ETF或高股息ETF較穩妥？投信業者口徑一致表示，投資人「蛇」麼都不單壓最好。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

去年最夯的高股息ETF（指數股票型基金），因配息率下滑而逐漸降溫，蛇年投資人該買市值型ETF或高股息ETF較穩妥？投信業者口徑一致表示，投資人「蛇」麼都不單壓最好，建議以市值型ETF做為核心，再搭配高股息ETF、債券型ETF，甚至日股ETF等，切莫無腦搭押一種ETF。

二○二四年台灣五十指數含息報酬率來到四十九％，領先大盤含息報酬率的三十一．七％。元大投信認為，○○五○去年報酬率高達四成，市值型ETF仍是今年投資人存股核心。

元大投信建議，目前存股主流的高股息ETF，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達三十至四十年的年輕小資族，或為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF。

野村投信投資策略部副總但漢遠分析，去年受惠AI（人工智慧）題材帶動相關科技龍頭表現，市值型表現較為亮眼，高股息ETF表現則分歧；展望蛇年，台股可望延續先前多頭動能，但波動加大，建議多元布局較能掌握輪動。

他認為，大型科技權值股為主的市值型或創新科技題材仍是成長關鍵，但接連兩年大漲後容易出現較大修正，擁有較高殖利率、產業配置分散的高股息ETF，可降低投資組合波動並提供現金流。

凱基優選高股息三十基金經理人施政廷指出，台股短線評價面不算便宜，又適逢川普新政干擾半導體產業投資情緒，市場很高機率呈現震盪，建議投資人今年布局應轉換調整，從過往單壓市值型ETF或高股息型ETF的思維，增持或以重視投資價值的台股ETF策略的標的為核心，再動態調配高股息ETF與市值型ETF配置比重，才能掌握台股後市成長契機與追求個人收益需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財