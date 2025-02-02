股債都靠台積 勞動基金賺贏高股息

勞動基金二○二四年投資績效亮眼，根據勞動部統計，截至去年十一月底，勞動基金規模達六兆九七五二億元，帳面收益高達一兆三二八億元、收益率十六．三九％，再創歷史新高。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

勞動基金二○二四年投資績效亮眼，根據勞動部統計，截至去年十一月底，勞動基金規模達六兆九七五二億元，帳面收益高達一兆三二八億元、收益率十六．三九％，再創歷史新高；雖然勞動基金採取穩健、分散投資策略，將資金主要分散投資於國內外債券與股票，但檢視資產配置，勞動基金績效能超越不少高股息ETF（指數股票型基金），無論自營或委外部位，台積電占其股債投資比率達十六％到四十七％，可說是功不可沒。

去年11月底規模6.9兆 帳面收益1.3兆

勞動部勞動基金運用局指出，勞動基金去年投資績效大好，仍得歸功於AI（人工智慧）供應鏈族群大漲、相關個股漲勢強勁；以新制勞退基金為例，向來在前十大持股排名第一的台積電，股債投資占比從前年底二十四．七三％增至去年六月底二十九．○七％；勞保基金的台積電持股自前年底的三十五．七六％，大增至去年六月四十二．一一％，直接衝破四成。

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若拆分「自營」與「委外」部位，更可見勞動基金運用局對「護國神山」台積電的重視。新制勞退基金自營部位去年六月底台積電持股占可投資股債金額高達四十六．八八％、舊制勞退基金占四十六．二五％、勞保基金也近四十五％；相較之下，委外代操的台積電持股，僅占投資股債金額不到二成。

勞動基金運用局分析自營、委外對台積電持股比重的差異指出，「自營」部位可視為「一個股東」、但委外就是「數十個股東」，勞動基金規定每個委外帳戶投資單一個股比重不能超過二個百分點，目的是怕代操業者看好單一個股而「重押」，不能讓風險過度集中要強制分散；另也要避免勞動基金碰觸持股五％的申報門檻，難免影響投資操作的靈活度。

至於自營部位，勞動基金運用局表示，投資標的的選擇，是依產業的長期發展趨勢，挑選優質標的布局，台積電必定是配置的選項之一，且勞動基金採長期投資策略，依產業的展望布局，並不會因短線波動而影響對趨勢的判斷，如此股、債同步配置，才能提高收益率。

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