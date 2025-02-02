川普開鍘加墨中關稅 對中國高曝險企業首當其衝

美國總統川普揚言於二月一日對墨西哥與加拿大進口產品課徵二十五％關稅，對中國產品課徵十％關稅。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普揚言於二月一日對墨西哥與加拿大進口產品課徵二十五％關稅，對中國產品課徵十％關稅。巴克萊策略師估計，若將相關國家的報復措施納入考量，美國此舉將導致標普五百成份企業獲利下滑二．八％，約翰．漢考克投資管理策略師明斯欽也說：「全球供應鏈恐重新制定或思考，增加企業的成本結構。」

彭博報導，擁有全球供應鏈，且對墨西哥、加拿大與中國有高度曝險的美國汽車業將首當其衝。Evercore ISI分析師麥納利推估，墨西哥關稅每提高十％，就會衝擊通用汽車每股盈餘（EPS）二十％、福特汽車EPS十％。

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加拿大皇家銀行資本市場分析師納拉揚也說，「墨西哥的關稅將對美國汽車消費者造成極大干擾與通膨影響」，汽車投資人對墨西哥關稅議題的情緒近日明顯惡化。

鑑於川普對美中貿易的立場尤其強硬，對中國高曝險的各類股最易受到衝擊。那斯達克金龍中國指數一月三十一日收跌三．五％，為七週來最大單日跌幅。該指數是由在美國上市的中國企業組成。

晶片代工廠、半導體設備商 也受波及

晶片代工廠與半導體設備商也將受波及，因其供應商遍佈全球。摩根大通一項對中國高曝險的晶片企業指數顯示，相關公司包括輝達、博通、高通、應用材料、德州儀器與英特爾。

工業企業也無法倖免於難，花旗分析師認為，機械設備大廠強鹿（Deere）、開拓重工（Caterpillar）、電動馬達與動力傳輸零件大廠Regal Rexnord以及重型引擎大廠康明斯可能是美國關稅措施的最大輸家。

太陽能公司也將面臨巨大風險，因為中國在該供應鏈中舉足輕重，可能受衝擊的公司，包括總部設在新加坡，並在墨西哥設有產線的Maxeon Solar、美商Sunnova能源國際與電池設備儲能商Sunrun公司等。

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