川普放話 晶片藥油氣都課關稅

美國總統川普上週五表示，最快本月中他將對藥品、晶片、油氣等範圍廣泛的進口產品課徵關稅。（法新社案照）

關稅戰擬擴大打擊面 最快本月中實施

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普上週五表示，最快本月中他將對藥品、晶片、油氣等範圍廣泛的進口產品課徵關稅。他也說，將於本月一日對加拿大、墨西哥課徵二十五％關稅，對中國加徵十％關稅，因為這些國家無法阻止非法移民與芬太尼等毒品流入美國，他並揚言將鎖定歐盟採取「非常實質的關稅行動」。

也嗆聲歐盟 將採「非常實質關稅行動」

川普在橢圓形辦公室簽署鬆綁規範的行政命令時表示：「我們將對藥品、晶片、原油、天然氣課徵關稅，這將很快發生，我認為約在二月十八日；我們將對鋼鐵課徵重稅」。

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他補充，無論加拿大、墨西哥與中國做什麼，都無法阻止二月一日立即生效的關稅，「我們對這三國有巨額貿易逆差」，相關關稅是將貿易逆差納入考量，且可能增加，「這是一大筆錢流入美國」。

川普表示，這些關稅是在現有關稅上額外加徵，但他考慮降低加拿大的原油進口關稅至十％而非二十五％。美國關稅之舉，將涵蓋加拿大、墨西哥與中國一．三兆美元的銷美產品。

彭博報導，川普的關稅威脅可能擴大，他已下令四月一日提交整體貿易與關稅報告，該報告可能使他推出新關稅或退出他在第一任期間與加拿大、墨西哥達成的美加墨自由貿易協定，他的政府也正在調查是否中國遵守他第一任期達成的第一階段貿易協議，該協議為美國對中國課徵關稅奠定基礎。

不甩警告 川普堅稱關稅復興美國製造

經濟學家警告，關稅將升高美國製造商使用的進口材料成本，進而推升物價、降低全球貿易流量、擾亂全球供應鏈。然而，川普堅稱，關稅將復興美國的製造業，「一些短期混亂在所難免，但人們會體諒，關稅將使我們變得更富有、強大」。

他說：「關稅不會引發通膨；我們將對藥品課徵關稅，我們希望將製藥業帶回美國，而我們將該產業帶回美國的方式就是豎立一道牆，這道牆就是關稅之牆。」

另，川普也在白宮會見輝達執行長黃仁勳，此時機正值美國準備對半導體課徵關稅、評估拜登政府晶片補貼的未來以及調查中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek是否迴避出口管制，以取得輝達產品之際。兩人對會談未多加著墨，但川普說，「最終我們將對晶片課徵關稅」。消息來源也透露，川普也談及升高輝達對中國晶片銷售限制的議題。

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