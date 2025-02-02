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〈財經週報-蛇年理財〉金價驚驚漲 蛇年金價有望再創新高

2025/02/02 05:30

在避險需求及多國央行購金買盤支撐，目標價最高每英兩3,000美元。（路透）在避險需求及多國央行購金買盤支撐，目標價最高每英兩3,000美元。（路透）

記者陳梅英／專題報導

國際金價在2024年漲幅逾3成，年內多次創下新高紀錄，進入2025年且是多變的「蛇年」，金價還能再追嗎？根據多家投資銀行預測，2025年全球政治、經濟仍會是動盪的一年，在避險需求以及多國央行購金買盤支撐下，金價仍然看多，目標價最高每英兩3,000美元，最低也有2,850美元。

金價仍然看多 目標價每英兩3000美元

2024年推動金價上漲的主要理由有三，包含聯準會（Fed）降息、地緣政治風險以及全球央行持續購金，在此背景下，國際金價由去年低點2,063.04美元上漲至最高2,790美元，漲幅超過35%，世界黃金協會統計，2024年金價創下30多次新高紀錄。

近期因市場擔憂川普2.0可能導致通膨升溫、聯準會亦釋出2025年降息步伐可能趨緩訊息，使金價拉回修正，高盛也於2025年初開出第一槍，將金價目標價調降至2910美元，但仍有摩根大通、花旗銀行以及美國銀行維持今年金價上看3,000美元的目標價。

其中，摩根大通認為川普上台後調高關稅，若引發貿易衝突並危及經濟成長，避險需求將推升今年金價。還有多家外銀也在近日調高對今年金價的預估值，包括星展銀預測今年高點落在2,850美元；渣打銀與瑞銀看多今年國際金價可漲至2,900美元；法國巴黎銀行也喊到3,000美元。

基本上，各外銀認為支撐2024年黃金價格的因素將持續到2025年，尤其是中國、印度以及阿拉伯等國家央行持續買進以及持有黃金儲備，是帶動黃金的基本剛性需求。

渣打銀財富方案全球首席投資總監Steve Brice（布思哲）指出，烏俄戰爭前，僅有5成多的央行預計增加黃金儲備，目前已上升至80％，各國銀行持續增加黃金儲備支撐國際金價底部逐漸上升。

若美元、美債走高 金價可能下修

法巴財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）亦認為，國際主要央行都在購買黃金，顯示黃金是相當良好避險工具，可以規避通膨與政治風險，雖然黃金沒有孳息，也建議在投資人在投資組合中配置5%黃金。但巴尼亞也提醒，若美元、美債走高，金價可能下修。

過往黃金與美元走勢往往反向，通常金價走高、美元貶值，近期黃金與美元卻同步上漲，除各國央行的剛性需求外，更多是對於全球地緣政治衝突、川普上任可能發起關稅戰等各種不確定因素的避險需求。

金價上看3000美元 川普是最大變數

台銀貴金屬部經理楊天立認為，2025年「避險」仍為推升金價上漲的主要動能。其中，川普是最大變數，如果川普選前提出的政見包含關稅、移民等措施都落實的話，金價上漲可期，就算川普說的都沒做，金價頂多不漲，「下跌空間也很有限」。

去年金價漲幅達35%，預期今年還有10%至15%漲幅，有機會破3,000美元，只要金價有拉回2,600美元，都是可以布局時間點，民眾可以利用黃金存摺分批布局。台灣銀行董事長凌忠嫄也大力推廣台銀的黃金存摺，她並建議可以幫小孩開立黃金存摺帳戶，過年收到的紅包錢可以存入黃金存摺，從小建立理財、儲蓄習慣。

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