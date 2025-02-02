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〈財經週報-蛇年理財〉定期定額存股 讓資產像雪球越滾越大

2025/02/02 05:30

越來越多民眾採取定期定額方式存股、存ETF，台積電是去年12月「存股」第1名。 （法新社）越來越多民眾採取定期定額方式存股、存ETF，台積電是去年12月「存股」第1名。 （法新社）

記者張慧雯／專題報導

定期定額股票前十名排行、定期定額ETF前十名排行定期定額股票前十名排行、定期定額ETF前十名排行

年終獎金該怎麼理財？越來越多民眾存股、存ETF，且採取定期定額方式，法人咸認民眾理財觀念越來越正確。根據證交所最新統計，截至去年12月，定期定額個股與ETF交易戶數直線上升，去年1月台積電（2330）定期定額投資人數接近6萬戶，到去年12月定期定額戶數已接近9.5萬戶。同樣的，定期定額ETF的交易戶數也大增，第一名的國泰永續高股息(00878）交易戶數更達30.8萬戶。

去年12月「存股」第1名為台積電，其他還包括兆豐金（2886）、玉山金（2884）、鴻海（2317）、中信金（2891）、第一金（2892）、合庫金（5880）、中華電（2412）、富邦金（2881）、台新金（2887），金融股就高達7檔。

至於「存ETF」方面，去年12月第一名為國泰永續高股息，其次則包括元大台灣50（0050)、元大高股息（0056)、富邦台50（006208）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、富邦公司治理（00692）、國泰台灣5G+（00881）、元大臺灣ESG永續（00850），而前6名交易戶數都在10萬戶以上。

股神巴菲特雪球理論 讓資產越滾越大

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，股神巴菲特著名的雪球理論「人生就像滾雪球，只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大」。濕的雪用來比喻投資報酬率，雪球則是資產，「時間」則是投資的重要因素，只需要小額資金，選對坡道，越早開始投資，就有機會像滾雪球一樣，把資產越滾越大。

在資金配置上，他建議，將ETF視為整體資產配置的一環，避免押注身家、也不可開槓桿，以免市場一有波動就造成龐大心理壓力、進而影響投資決策；在挑選ETF時，除觀察績效表現外，也別忘了流動性、折溢價以及ETF追蹤指數的組成邏輯等刪選標準，儘量避免跟風式投資，勿輕易、盲目的追隨市場熱點話題。

凱基投信投資長彭炫通指出，股債ETF雙向配置依然是在震盪市場下，長治久安的較佳策略，台美兩地股市建議納為標配，台股以市值與高股息型為核心，並適度搭配主題型參與長期趨勢；海外核心配置以美股為主的ETF，再彈性搭配主題型掌握趨勢商機；債券型ETF則以天期偏中短、信評居中的非投資等級債與投資等級債合組長期核心部位。

股票部位可拉至8成 挑選台股市值型、全球股

彭炫通建議，積極型投資人的股票部位可拉高至8成，以配置台股市值型、全球股為主，2成債券則配置全球A級債以及美國非投資級債；穩健型投資人的股票部位可占6成，包括台股市值型、高股息型以及全球股，4成債券部位也以全球A級債以及美國非投資級債為主；保守型投資人雖同樣配備全球A級債以及美國非投資級債，但部位要拉高至7成，股票則以高股息和全球股為主。

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