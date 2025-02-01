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經部把關 不讓國產化成延宕藉口

2025/02/01 05:30

確保國產化不會成為阻撓風電開發的理由，經濟部將嚴加把關。（台電提供）確保國產化不會成為阻撓風電開發的理由，經濟部將嚴加把關。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕據悉部分離岸風電開發商已著手準備降低國產化，但也反映經濟部未明確講述細節；經濟部表示，將嚴加把關，確保不會讓國產化成為阻撓風電開發的理由。

區塊開發三之二適度放寬國產化彈性，只要品質無法達標，數量或交貨期無法如期併網，或是交貨條件、採購價格不合理，開發商都可提出，以排解國產化落實困難。

經濟部官員表示，國產化攸關「能源韌性」，例如零組件故障而被迫停機，若從遠洋進口叫貨，從製造工期到運輸將需耗費數月至半年不等的時間，這段期間風機無法產電，也會影響風場經營者的收入；此外，政府大可讓國外開發商蓋完風場就走人，國家快速達成綠能目標，但能為台灣留下什麼？

將協助防堵提高報價亂象

對於傳出開發商抱怨在地供應鏈拿國產化當令箭調高報價，官員指出，會協助防堵報價亂象，若開發商提出問題，經濟部會與國內供應鏈確認，「不會讓國產化作為拖累國家綠能轉型的藉口」；但舉例說明，奶茶業者也不能拿國外奶粉報價、指控國內鮮奶太貴。

外界將風場建置速度歸咎於國產化推高成本，業界人士坦言，對風電開發商與零組件供應商而言，國產化成本都在可控制的範圍，稱不上拖累進度；衝擊最大的還是疫情拖慢施工、船期需要重新安排，加上烏俄戰爭導致燃料、鋼價成本急漲，也掀起歐洲搶船潮。

業界人士透露，國產化主要是增加行政業務上的程序，例如配件等都要重新尋找可合作的在地廠商，確實有業者嫌麻煩，就先擺著不動作，反正先答應能做到國產化，後續再說。

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