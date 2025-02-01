經長盯進度 潛力場址拚2026完工

離岸風電第二階段潛力場址風場要在2026年前完工，經濟部長郭智輝春節前召開會議盯緊進度。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝在春節前，針對離岸風電第二階段潛力場址的風場進度召開會議，督促能源署緊盯潛力場址建置進度；目前能源署已展開評估，要求開發商提出各個風場最新開發進度，近期將進行最後確認，「重點會放在風場要蓋得起來、什麼時候可以併網」。

業界︰進度緩慢風場 回收重開標

據悉，會中有業界人士向經濟部建言，應針對進度緩慢的風場採取大刀闊斧的態度，將案場收回重新開標，切莫「佔著茅坑不拉屎」。

請繼續往下閱讀...

潛力場址核配裝置容量五．五GW，原定二○二五年前全數完工，考量疫情打亂進度，以及烏俄戰爭推升建置成本、歐洲能源自主掀起搶船潮等系列骨牌效應，因此風場併網年限展延至二○二六年。

盤點已完成的風場，二○二三年完工的三七六MW海能風場，是潛力場址中首座達陣商轉的風場；九○○MW大彰化東南及西南第一階段風場去年四月完工併網，是目前亞太規模最大的風場；六○○MW彰芳暨西島風場去年五月完工，三○○MW中能風場提前在去年九月完工，是本土化落實率最高的風場。

六四○MW雲林允能風場可望在今年第一季完工併網，合計一GW的海龍風場將在明年全數完工併網，二九四．五MW台電二期風場、九二○MW大彰化西南第二階段及大彰化西北風場、三○○MW海峽一期風場則尚在建置中。

對於是否收回進度慢的風場、納入區塊開發三之三重標，當天會中並未拍板，但業者可整併旗下風場一起建置，經濟部的重點就是「如期併網」，畢竟一旦重標，綠電時程也將延後，收回重標的效益仍需評估。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法