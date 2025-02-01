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離岸風電裝置容量衝3GW 領先亞太

2025/02/01 05:30

截至去年底，離岸風電總裝置容量已推進到三．○四GW，成功達成原定全年度目標。（記者廖家寧攝）截至去年底，離岸風電總裝置容量已推進到三．○四GW，成功達成原定全年度目標。（記者廖家寧攝）

去年目標達陣 總裝置容量及建置速度超越日、韓、越

〔記者廖家寧／台北報導〕因應我國製造業對綠電的硬需求，經濟部自二○一七年以來，加速建置離岸風電，力拚二○二六年離岸風電總裝置容量達到五．六GW（十億瓦），截至去年底，總裝置容量已推進到三．○四GW，成功達成原定全年度目標，總裝置容量及建置速度也超越日韓及越南。

累計風機安裝374座 367座併網

經濟部能源署指出，去年新增風機安裝九十一座，因前年有部分風機已安裝但尚未併網，因此去年併網風機合計是一三七座，總裝置容量一．二二GW；截至去年底，累計風機安裝三七四座，總裝置容量三．○四GW，其中已併網的風機有三六七座，裝置容量達到三GW。

經濟部表示，台灣風場施工在氣候窗限制下，每年僅有六、七個月施工期，加上二○一九年起，陸續受到疫情衝擊、烏俄戰爭掀起搶船潮、風場建置成本推高，因此提供潛力場址階段開發商一年併網緩衝期，二○二四年目標是安裝三一四至三七四座風機，累計裝置容量要達到二．五六至三．○四GW，去年度已順利達標。

根據國際再生能源總署（IRENA）「Renewable Capacity Statistics 2024」統計，二○二三年底日本與韓國離岸風電設置量分別是一五四MW（百萬瓦）及一三六MW，越南一一○四MW，我國則是一五六九MW，我國不管是離岸風電總裝置量還是成長速度，皆超越日、韓及越南。

我國規劃二○三○年離岸風電裝置容量將達到十三．一GW，評估台灣離岸風電潛力，二○五○年將可達四十GW至五十五GW。

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