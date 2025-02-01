DeepSeek爆紅 中官媒認知戰斧鑿斑斑

中國與國家相關的社群媒體帳號在上週大肆頌揚中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出人工智慧（AI）模型成就的新聞，此一消息在數日後導致美國科技股暴跌。（路透資料照）

〔國際新聞中心／路透一月三十日紐約電〕根據美國網路分析公司Graphika指出，中國與國家相關的社群媒體帳號在上週大肆頌揚中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出人工智慧（AI）模型成就的新聞，此一消息在數日後，導致美國科技股暴跌。

總部位於紐約的Graphika，在卅日提供給路透的一份報告中指出，參與頌揚DeepSeek成就的帳號，包括中國外交官、大使館和國家媒體，他們放大對該消息的報導，並推廣DeepSeek挑戰美國在AI領域主導地位的看法。

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Graphika表示，這些訊息是在億萬富豪馬斯克的Ｘ和Meta的臉書與Instagram等平台，以及中國的「今日頭條」和微博等社群平台上傳播。

Graphika情報長史塔布斯告訴路透：「這項活動顯示中國如何能夠迅速動員許多行動者，埋下敘事種子和擴大網路論述，將北京塑造成正在地緣政治競爭的關鍵領域超越美國，包括開發和部署最先進AI技術的競賽。」

史塔布斯說，「我們一直看到中國公開和不公開的與國家有關係的行動者率先行動，利用AI來擴大他們在資訊環境中的行動」。

Graphika表示，它發現在DeepSeek於一月廿日發布其模型後，有關DeepSeek的進展與OpenAI在Ｘ上的ChatGPT的討論立即出現小高峰，接著自廿四日開始大幅攀升，並在週末持續增加。

到了廿七日，DeepSeek的免費AI助理在蘋果應用商店的下載量已超越ChatGPT，全球投資者拋售美國科技股，晶片製造商輝達的市值蒸發五九三○億美元，創下華爾街任何公司的單日損失最高紀錄。

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