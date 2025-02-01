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斷中晶片後門 美議員點名輝達、新加坡

2025/02/01 05:30

美國跨黨派國會議員致函國安顧問瓦爾茲，要求收緊輝達對中國特別供應的H20晶片，並強化管理監控可能轉運晶片至中國的第三國。（路透資料照）美國跨黨派國會議員致函國安顧問瓦爾茲，要求收緊輝達對中國特別供應的H20晶片，並強化管理監控可能轉運晶片至中國的第三國。（路透資料照）

要求收緊輝達H20晶片銷中

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）近日推出人工智慧（AI）聊天機器人R1後，引發美國各界擔憂，跨黨派國會議員上月廿九日致函國安顧問瓦爾茲，要求收緊輝達對中國特別供應的H20晶片，並指輝達最新季報顯示，有二十二％營收來自新加坡，敦促強化管理監控可能轉運晶片至中國的第三國。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），在致瓦爾茲的信函中要求考慮國家安全利益，對H20和類似高階晶片實施出口管制；信函寫道，「深度求索」最近推出的先進AI模型，廣泛使用了輝達的H20晶片，該晶片目前不在美國的出口管制清單裡。

星等第三國轉運晶片 美擬嚴查

針對中國可能繞道第三國轉運輝達高階晶片，兩位議員也敦促瓦爾茲強化監控，並舉輝達最近一季的財報中，有二十二％營收來自新加坡，且輝達透露，運往新加坡的晶片，有大部分最後會送至新加坡以外客戶，「新加坡等國家若不願打擊經過其領土轉送至中國的貨物，就應對他們實施嚴格的出口時需申請許可證之要求」。

知情人士透露，在馬來西亞、新加坡和阿拉伯聯合大公國，都追蹤到向中國偷運AI晶片的活動。輝達則回應，一直要求合作夥伴遵守所有適用法律，如果收到任何違反規定的訊息，將採取相對行動。

兩位議員並進一步要求瓦爾茲考慮更新聯邦採購條例，禁止聯邦政府採購以「深度求索」等中國模型為基礎的AI系統，除非是基於適當的情報和研究目的。

眾議院也開槍 禁使用深度求索

彭博報導，白宮及聯邦調查局（FBI）正調查「深度求索」是否透過新加坡的第三方買家充當「白手套」，規避美國禁令，取得輝達的先進晶片。此外，繼美國海軍後，聯邦眾議院亦禁止員工下載使用「深度求索」，聯邦眾議院的首席行政官向員工發出通知，要求不得在任何國會的裝置上安裝和使用「深度求索」，並稱已經有人利用「深度求索」傳播惡意病毒軟體。

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