〈財經週報-風雲人物〉蘇姿丰接手股價3美元 將超微推向新高度

蘇姿丰接掌超微執行長時，超微市值僅20多億美元，如今超微市值達2,059.5億美元。 （路透）

編譯魏國金／特譯

蘇姿丰獲《時代》雜誌評選為2024年全球最佳CEO。（彭博）

10年前當蘇姿丰成為超微（AMD）執行長時，超微市值僅20多億美元（台幣658.55億元），每股約3美元（台幣98.8元），而公司裁減了25%人力。然而在她的領導下，這家晶片製造公司蓬勃發展，如今超微市值達2,059.5億美元（台幣6.78兆元）、每股約127美元（台幣4,182元）。55歲的她獲《時代》雜誌評選為2024年全球最佳CEO。

2024年獲《時代》雜誌 全球最佳CEO

《西雅圖時報》2020年一篇報導指出，根據《富比士》的推估，蘇姿丰的身價隨著超微的成功飆漲至13億美元（台幣428億元）。相較之下，2014年她出任CEO時，年薪為100萬美元（台幣3,293萬元），績效獎金為120萬美元（台幣3,951萬元）。

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人稱蘇媽的蘇姿丰出生於台灣，3歲時隨父母移民美國，她的父親是數學家。她曾受訪說，在成長過程中，「我的父親時常在餐桌上測驗我數學；這啟蒙我對數學產生興趣」。

蘇姿丰最初並無意跟隨他父親的腳步，從事理工科職業。她十幾歲時，夢想成為一名鋼琴家，但她說，「我技不如人，所以我成了一名工程師」。

她在麻省理工學院取得電機學士、碩士與博士學位，1990年代她在德州儀器與IBM擔任各種職務。她告訴《時代》雜誌，「我的職涯早期相當幸運，每兩年我做不同的事」。

根據她的LinkedIn資料，2012年蘇姿丰受聘為AMD高級副總裁兼全球業務部總經理。兩年後她升任為執行長，成為AMD自1969年成立以來首位職掌該公司的女性。她說，「我感覺我接受訓練，以便有機會在半導體產業做一些有意義的事，而超微就是我的機會」。

工程背景 帶頭進行一些技術創新

蘇姿丰是在《財富》500大企業中，少數擁有博士學位的執行長。她的工程背景有助於她帶頭進行一些技術創新，包括開發用於電腦的新型中央處理器（CPU）晶片，而這些創新驅動超微的成功。

《時代》雜誌披露，同事與朋友形容蘇姿丰是「精明的戰略家」，她有時在週末舉行會議，並希望員工工作到午夜之後。科技業分析師、前超微執行高層穆爾黑德（Patrick Moorhead）說，蘇姿丰的高期待讓那些達不到要求的人很難在超微存活下來。

這可能是有意的，蘇姿丰說，「我不相信有人天生就是領導者，我相信領導者是被訓練出來的」。

《時代》報導，在晉升為執行長後，她制定3步計畫：僅銷售高品質的產品、深化客戶信賴與簡化營運，協助超微與強敵英特爾及輝達競爭。2022年，超微的市值超越英特爾。而在2024年第三季，超微在資料中心與人工智慧（AI）部門的營收首度超車英特爾，這是令人驚訝的逆襲，2022年英特爾在相關領域的營收是超微的3倍之多。

至於輝達，不僅是全球最大晶片製造商，近期也超越蘋果，成為全球最有價值的上市公司。但蘇姿丰不是以幾季，而是以幾十年來衡量成功。她說：「當你投資一個新領域時，需要5到10年的時間才能真正建造所有各個部分；我們領域的特點是，一切都需耗費時間」。

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