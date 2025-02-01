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川普開鍘墨加關稅 暫排除石油 考慮對中國進口商品徵收新關稅

2025/02/01 05:30

美國總統川普週四表示，2月1日起將對墨西哥和加拿大進口商品徵收25％關稅。（歐新社）美國總統川普週四表示，2月1日起將對墨西哥和加拿大進口商品徵收25％關稅。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週四表示，二月一日起將對墨西哥和加拿大進口商品徵收廿五％關稅，但仍在考慮是否納入兩國進口的石油；對中國進口商品徵收新關稅也在考慮當中，理由是中國參與了毒品芬太尼的貿易。

川普表示：「我們可能會（對兩國進口的石油）徵收關稅，也可能不會，我們也許在今晚就做出決定，這將取決於兩國索取的油價對我們是否公平。」不過，川普先前表示，對墨西哥和加拿大進口商品徵收廿五％關稅，是要迫使兩國採取行動，阻止非法移民和芬太尼進入美國。

若美國最終決定對墨、加進口石油徵收廿五％關稅，將危及川普矢言透過降低能源成本來壓低整體通膨的承諾。美國能源資訊署（EIA）的數據顯示，去年十月美國每日自加拿大進口四六○萬桶石油，自墨西哥進口五十六．三萬桶石油，美國當月的每日自產油量約一三五○萬桶。

指毒品芬太尼奪命數十萬

中國參與貿易要付出代價

川普也指出，他仍在考慮對中國進口商品徵收新關稅，理由是中國參與了芬太尼貿易。川普先前揚言將對中國所有進口商品加徵十％關稅；他在首次總統任內已對中國約三七○○億美元進口商品徵收關稅。

川普說：「對於中國，我也在考慮一些事情，因為他們正在將芬太尼運入我們國家，並因此導致我們數十萬人死亡，所以中國最終也將為此支付關稅。」

中國國家主席習近平在二○二三年承諾與時任總統拜登合作，遏制芬太尼流入美國，但北京當時也呼籲華府採取措施，抑制美國民眾對毒品的需求。

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