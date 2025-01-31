川普幣暴起暴落 比特幣估Q3見頂

川普帶動幣圈發展，預估今年第二季、第三季將是比特幣行情最強的時候。（路透資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普在就職前夕推出自己的迷因幣「川普幣」（$TRUMP），瞬間引發熱潮、資金大量湧入川普幣，其市值最高達一四五億美元，吸金能力極強，也吸引許多幣圈外的新手投入市場，不過隔日第一夫人梅蘭妮亞也推出自己的迷因幣（$MELANIA），川普幣影響力分散，因而很快從高檔回落。

川普幣在元月十八日、也就是川普正式就職前夕問世，價格狂飆，在十九日達到七十三．四三美元高價，但因川普家族發了不同的加密貨幣、資金量能分散，加上川普在二十日就職典禮未提及加密貨幣，比特幣、川普幣的價格與市值很快走軟，近日跌到二十至三十美元；此外，川普團隊持有八十％川普幣，也引發吸金質疑。

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每日幣研創辦人洪肇男表示，本來幣圈預期川普幣能持續上漲兩至三倍、成為加密貨幣龍頭之一，但川普家族發了不只一種加密貨幣、市場消息也混亂，導致川普幣的價格、資金規模被分散，幣圈許多人對此感到失望；不過整體而言，川普執政時仍能帶動幣圈發展，預估今年第二季、第三季將是比特幣行情最強的時候。

川普未來可望推出更多幣圈友善政策，許多幣圈人士認為，他發行自己的迷因幣，更能代表對加密貨幣的支持，不過迷因幣（meme coin）本就沒有經濟或交易價值，是因與名人、網路梗掛勾吸金，多被視為投機交易，川普幣在法律層面的討論仍有待觀察。

展望未來，台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金認為，川普從選前就一直對幣圈拋出橄欖枝，川普也曾發行NFT，近期更發行迷因幣，加上任命幣圈友善的官員，可預期川普對加密貨幣的支持態度能持續；川普任命的「政府效率部」負責人馬斯克（Elon Musk）也熱中加密貨幣，幣圈正向環境仍能持續。

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