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川普挺比特幣 幣圈瘋喊上看20萬美元

2025/01/31 05:30

美國總統川普對加密貨幣持友善態度，最樂觀的專家認為，上半年比特幣價格有望上看20萬美元。（歐新社資料照）美國總統川普對加密貨幣持友善態度，最樂觀的專家認為，上半年比特幣價格有望上看20萬美元。（歐新社資料照）

最樂觀專家︰上半年是大牛市 資金將外溢其他「山寨幣」

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普（Donald Trump）對加密貨幣持友善態度，帶動比特幣（BTC）價格勁揚，儘管時有波動，去年底突破十萬美元後，仍在持續上漲；市場預期，今年上半年是大牛市，最樂觀的專家認為，上半年比特幣價格有望上看二十萬美元。

川普從競選到當選後，都持續釋出加密貨幣政策利多，除任命多位加密貨幣友善的官員、規劃為戰略儲備，近期更宣布美國證券交易委員會（SEC）成立加密資產任務小組，讓幣圈為之振奮；且因加密貨幣行情與總體經濟、AI（人工智慧）發展息息相關，市場幾乎一片看好。

每日幣研創辦人洪肇男認為，從川普就職為起點，行情熱度有望維持到今年第二季、第三季，比特幣價格高點估達到十二萬到十五萬美元，資金也將外溢到其他「山寨幣」（比特幣外的加密貨幣），但仍需觀察總體經濟走勢。

幣修學分共同創辦人周律辰同樣預期，今年行情有望維持到年中，比特幣價格最高上看二十萬美元，不過根據過往慣例，第三季加密貨幣熱度會稍微放緩，今年儘管行情看好，不過應該也不脫慣例；他認為，今年僅戰爭算是短期負面變因，但因烏俄戰事可望降溫，整體正向。

應採穩健投資方式與心態

針對幣圈未來狀況，台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金表示，目前幣圈環境相對良好，除美國政策支撐、總經數據也相對正向，都支撐幣圈行情，因加密貨幣變動快速，市場將維持動態發展，建議投資人仍要保持穩健的投資方式與心態。

邱垂金也建議投資人應多留意風險，因比特幣接近歷史高檔，或可考量定期定額投資，並持續觀察總經等影響因素；洪肇男則建議，定期投資是適合絕大多數人的投資方式，尤其初入幣圈者，應從小量資金開始熟悉市場，並制定適合自己的策略、適時進出。

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