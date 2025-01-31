川普關稅恐掀通膨 鮑爾︰不急於降息

在Fed做出利率決策後，川普隨即批評Fed和鮑爾「未能阻止他們一手所造成的通膨」。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美國總統川普新政策帶來的不確定性，美國聯準會（Fed）在週三會後，一如外界預期暫停降息，為去年連續三次降息後，首度按兵不動。Fed主席鮑爾表示，決策官員並不急於降低利率，並打算在可預見的未來，維持利率不變，以觀察通膨的進展。在Fed做出利率決策後，川普隨即批評Fed和鮑爾「未能阻止他們一手所造成的通膨」。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在週三會後，一致投票決定，將聯邦基金利率維持在四．二五％至四．五％之間；FOMC自去年九月起，啟動這波降息週期，三次降息累計一個百分點。在Fed決策後，美國公債殖利率上漲，但在鮑爾記者會期間回落，美股三大指數收黑。

請繼續往下閱讀...

川普在移民、關稅、財政和監管等政策存在廣泛的不確定性，可能左右美國未來經濟走向。鮑爾表示：「我們需要這些政策先被闡明，才能就其對經濟的影響，做出合理的評估。」

美國經濟的強勁表現和就業市場的穩定，也為鮑爾及Fed其他決策官員提供了暫緩進一步降息的空間。鮑爾說：「不需要急於調整我們的政策立場，美國經濟依然強勁，利率不再像以前那樣限制經濟。」

暗示3月例會 不調整利率

當被問及三月下次例會降息的可能性時，鮑爾重申決策官員並不急於降低借貸成本，強調Fed希望看到「一系列數據」顯示通膨取得進一步進展。綜合最近幾週其他Fed決策官員的言論，顯示Fed可能在一段時間內，保持按兵不動。

儘管川普上週表示，他將要求Fed立即降低利率，但Fed仍按兵不動。川普在自家社群媒體「真相社群」發文批評，Fed和鮑爾「未能阻止他們一手所造成的通膨」，且在銀行監管方面做得很糟糕，重申他將親自壓低物價，並致力於削減監管和重振美國製造業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法