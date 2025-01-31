DeepSeek升高科技戰 美擬禁輝達H20銷中

川普政府官員正考慮進一步收緊輝達對中國出售晶片的限制，可能將銷售限制涵蓋專門向中國市場提供的H20晶片。（路透資料照）

週三輝達股價收盤下跌4.1％ 週四盤前電子交易續跌0.8％

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，川普政府官員正考慮進一步收緊輝達（Nvidia）對中國出售晶片的限制，可能將銷售限制涵蓋專門向中國市場提供的H20晶片。消息傳出後，週三輝達股價收盤下跌四．一％，週四盤前電子交易續跌○．八％。

禁令仍在初步討論階段

H20晶片可用於開發和運行人工智慧（AI）軟體和服務，是輝達為中國市場設計的降規版，以符合美國政府對中國現有的出口管制措施。知情人士透露，相關討論仍處於初步階段，川普政府還在梳理政策優先事項。

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川普提名的商務部長候選人盧特尼克（Howard Lutnick）在週三聯邦參議院就其人事案舉行的聽證會上表示，他將阻止北京取得輝達晶片，並徵收關稅，阻止中國科技發展。輝達發言人表示，該公司「在尋求自己的AI策略之際，準備與政府合作」。

輝達︰準備與政府合作

收緊輝達對中國出口晶片的限制，將導致全球兩大經濟體美國和中國之間的緊張關係再度升級。對輝達而言，自二○二二年以來，該公司在對中國可銷售的產品方面一直受到限制，擴大限制將進一步損害其在這個最大半導體市場的營收。輝達指出，限制措施恐增強中國獨立於美國技術的決心，並將削弱美國公司實力，兩者與貿易行動的目標背道而馳。

拜登政府時期，對輝達向中國輸出AI晶片祭出兩輪限制措施，輝達最後為中國市場設計了降規版H20晶片。知情人士指出，收緊既有貿易限制，將H20晶片納入其中的想法，已在華府醞釀了一段時間，拜登政府的官員建議採取此類限制措施，但最終在離職前並未執行。

輝達晶片已成為AI熱潮中最受歡迎的技術，在中國新創公司DeepSeek發布了一種新型AI模型後，輝達晶片受到了更嚴格的監督。

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