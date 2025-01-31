DeepSeek資訊準確度僅17％ 同類模型倒數第2

美國新聞評等組織NewsGuard廿九日發布的測試報告顯示，DeepSeek傳遞新聞和資訊的準確度僅十七％，在市場十一款同類模型排倒數第二。（彭博資料照）

回答新聞提問 30％重複錯誤聲明、53％給無用答案

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）聲稱以極低成本做出與西方聊天機器人匹敵的產品，美國國防技術企業Anduril Industries創辦人拉奇廿九日直呼「美國媒體中有很多有用的白痴」，竟「上當」配合炒作中方身價；而美國新聞評等組織NewsGuard發布的測試報告顯示，DeepSeek傳遞新聞和資訊的準確度僅十七％。

Anduril創辦人呼籲︰ 勿配合炒作中方身價

拉奇指出，美國媒體引用DeepSeek的官方說法與數據，但其並未完整公布開發成本，更有龐大基礎設施成本不為外界所知，其公布極低成本的目的，就是為了重挫美國公司，結果「美國媒體中有很多有用的白痴」果然跟進，導致美國科技股蒸發近一兆美元。

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拉奇呼籲，「我們可以承認中國AI確實是競爭威脅，但不需要因此失去理智，上了中共宣傳的當」，更應該明白「有很多人在為美國的失敗而歡呼，有人在為我們的科技公司失敗而歡呼，顯然也為總統川普的失敗歡呼」。

美國新聞評等組織NewsGuard廿九日發布的測試報告顯示，DeepSeek傳遞新聞和資訊的準確度僅十七％，在市場十一款同類模型排倒數第二；在回答新聞相關的問題時，DeepSeek有三十％時間在重複錯誤聲明、五十三％時間給出模糊或無用的答案，整體失敗率八十三％，表現比西方對手平均六十二％失敗率，糟糕不少。

資安公司警告︰ 逾百萬敏感數據暴露

此外，美國雲端安全公司Wiz發文警告，公開網路上發現DeepSeek無意間暴露的逾百萬列敏感數據，包括數位軟體金鑰和聊天紀錄，似乎是其用戶上傳對免費AI提問的資料；儘管該公司在接獲通報後一小時內立刻移除，但從這麼容易找到來看，「我們相信我們並非唯一發現者」。

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