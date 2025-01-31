〈財經週報-職場話題〉過年急用錢？小心假投資真詐騙

走著瞧旗下防詐軟體Whoscall阻擋詐騙集團做案有成，去年詐欺犯罪財產損失金額高達372億。（中央社資料照片）

記者方韋傑／專題報導

內政部警政署近年持續攜手走著瞧（6902）旗下防詐軟體Whoscall阻擋詐騙集團做案，儘管成功避免發生更多財損事件，不過整體財損金額仍持續上升。「假投資詐騙」連續4年蟬聯詐欺財產損害金額排行榜的榜首，提醒民眾新春期間應留意社群媒體上的可疑理財資訊，以免開春就破財。

去年詐欺犯罪財產損失 上看1,400多億

根據內政部警政署「165打詐儀表板」數據統計，去年第四季詐欺犯罪財產損失金額高達371億9,099萬元，全年金額規模上看1,400多億元，相較於2023年全國詐騙案件造成的總財損金額88.78億元，明顯暴增超過15倍以上，當中還不包括未報案的詐騙受害者。

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走著瞧表示，Whoscall在2024年為台灣用戶擋下351萬通詐騙電話，以及3,669萬封詐騙簡訊，從辨識來電種類的平均值來看，每位台灣用戶去年查詢的91.7通陌生電話當中，有63通為日常中的重要電話、28通屬於推銷電話，1.2通是詐騙電話。此外，台灣用戶去年平均查詢555封陌生簡訊，有335.7封歸類為重要簡訊、219.8封為推銷簡訊，12.5封是詐騙簡訊。

事實上，財損金額增加並不代表防詐工作成效不彰，相關數據反而已充分顯示，倘若缺乏日常宣導與科技協助，受害人數量與詐騙集團的不法所得甚至還會顯著增加。近年來，詐騙集團除了繼續透過電話、簡訊等傳統行騙方式亂槍打鳥，更進一步鎖定民眾「求財若渴」的心理，以投資理財的名義，在Facebook、Line等社群媒體成立網路社團與群組。

暗樁輪流感謝名師指導 真的在騙財

觀察相關社團後不難發現，不少民眾剛加入時多半保持著半信半疑的態度觀望，但詐騙集團會利用多名暗樁，輪流感謝「投資名師」的指導，甚至貼出事先製作的獲利截圖，以增加可信度，進而誘使民眾上當受騙。包括仁寶（2324）旗下台灣智能機器人科技（TIRC）、緯創（3231）轉投資的經緯航太，皆因收到民眾求證電話，特別發出聲明提醒市場留意不明投資訊息。

防詐業者表示，極度仰賴廣告收入的社群媒體巨頭，之所以流竄大量詐騙消息，「你覺得是誰跟他們買的廣告？」不少資金部位相對有限的投資人，想藉著短線交易積極開源，自然就會想多獲取市場消息，但上市櫃企業不可能固定每日、每週更新展望，否則「都不用做事了，說給你聽就好」，「投資人愈急，詐騙份子就愈有機可乘」。

收到可疑來電、簡訊 撥打165反詐專線詢問

業者建議，民眾投資理財應依循正規管道，並關注公開資訊觀測站與正規媒體報導，或是洽詢各家上市櫃公司開設的「投資人關係」網站，透過公司方的電話專線、電子郵件取得聯繫，倘若收到可疑來電、簡訊，或聽聞親朋好友加入網路投資社群，可直接撥打165反詐專線，詢問警方專業意見，同時呼籲立法機構支持政府防詐預算，以持續擴大宣導成效，「以免民眾受騙時記你一筆，就是你刪的預算，變成詐騙集團的幫兇」。

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