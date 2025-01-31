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〈財經週報-職場話題〉不再低薪？連鎖餐飲業拚調薪

2025/01/31 05:30

連鎖餐飲業扭轉低薪形象，喊出店長及高階主管年薪上看百萬。 （記者楊雅民攝）連鎖餐飲業扭轉低薪形象，喊出店長及高階主管年薪上看百萬。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

為扭轉餐飲業低薪形象，連鎖餐飲業過去幾年連番調薪，並喊出店長及高階主管年薪上看百萬元。

無畏營運成本大增，餐飲業高薪指標品牌鼎泰豐，連4年為員工調薪，因應各地物價差異，針對在雙北市及新竹地區工作的正職員工，公司每季另提供9,000元的區域獎勵金。

調整後，外場服務人員和收銀員起薪4.7萬~5萬元，無經驗可，通過考核，薪資加獎金，月薪上看6萬元；料理廚師起薪4.5萬~5.9萬元，通過考核，薪資加獎金，月薪有機會達到7萬元。

王品調薪最高7% 店長年薪破百萬

王品集團今年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，計時員工時薪加全勤津貼210元起，若加夜間津貼，時薪最高255元，正職起薪含全勤調升為3萬5,800元起，調幅最高7%。

展店主力鍋物品牌外場儲備幹部、儲備店長、主廚起薪4.5萬元起，培訓7個月通過考核，有機會挑戰加薪2.5萬元，月薪突破7萬元，每月除了底薪還有獎金，只要晉升為店長，年薪有望突破百萬元。

築間餐飲集團為加速拓點，給薪也不手軟，內外場服務人員起薪調薪至3萬7,500元至4.8萬元、儲備幹部起薪為4.6萬元至5.3萬元、區主管起薪則達5.3萬元至6.6萬元。

內外場服務人員享有一年4次晉升面試調薪機會及門市績效獎金，高階主管享有1年兩次績效獎金，年薪上看百萬元。

乾杯集團薪資也算餐飲業前段班，計時員工起薪含全勤，時薪195元起，經過6個月培訓期間及考核成果，最高時薪可達270元；正職員工無經驗起薪含全勤3萬6500元起。

加上招募競爭地區津貼（信義、南港、新竹、墾丁）3,500元，起薪最高可達4萬元，搭配集團最快18個月晉升店長的升遷管道，月薪上看8萬5500元，另有三節、年終、分潤獎金。

瓦城1年內薪資調幅 有機會達25%-30%

瓦城集團外場儲備主管起薪3.6萬元起，內場正職員工起薪3.8萬元起，內場儲備主管起薪4萬500元起，集團每年考核表現進行調薪與升遷，優秀員工1年內薪資調幅有機會達25%-30%。

除了每月、每季績效獎金，正、兼職員工滿職3個月、6個月還有滿職獎勵，集團並提供最短晉升路徑，讓優秀員工能在兩年內快速通過站點考核晉升，主管年薪可達到百萬元，店主管還有分潤獎金。

藏壽司候補店長一職，加上全勤津貼起薪5.2萬元，區域限定儲備幹部加上全勤津貼每月起薪4.4萬元，同時依各店舖營運需求，計時員工時薪調升至195元至218元不等。

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