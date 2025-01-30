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57％月領不到2萬 藍白當勞工塑膠

2025/01/30 05:30

無論撥補軍公教或勞工，都來自民脂民膏，部分退休軍公教堅持領那麼多，不僅不利退撫基金「重生」，也等同剝奪下一代，藍白是將千萬勞工都當成不會發怒的「塑膠」嗎？（資料照）無論撥補軍公教或勞工，都來自民脂民膏，部分退休軍公教堅持領那麼多，不僅不利退撫基金「重生」，也等同剝奪下一代，藍白是將千萬勞工都當成不會發怒的「塑膠」嗎？（資料照）

記者李靚慧／特稿

國民黨、民眾黨聯手修法提高警消退休所得替代率，部分公教人員也爭取調高，藍白立委甚至「牽拖」稱勞保撥補這麼多，強調公教人員也要撥補；事實上，勞工年金的「天花板」根本搆不著軍公教的「樓地板」，無論撥補軍公教或勞工，都來自民脂民膏，部分退休軍公教堅持領那麼多，不僅不利退撫基金「重生」，也等同剝奪下一代，藍白是將千萬勞工都當成不會發怒的「塑膠」嗎？

退休軍人年改後，樓地板是三萬八九九○元、公務人員三萬二一六○元，對比五成七退休勞工月領不到兩萬元、三成六月領兩至三萬元，九成三退休勞工領不到退休軍公教的「樓地板」；另還在努力打拚的七五二萬勞工中，二一八．四萬勞工勞退薪資低於二萬八八○○元，三六七．九萬勞工低於三萬六三○○元，近五成勞工也賺不到軍公教年金「樓地板」。

藍白立委「計較」撥補勞保二六○○億元，但事實上，過去二十五年來，政府已撥補軍公教族群「公保」約四五○○億元，且年改後也將撥補退撫基金入法，以公、教分別將於二○五一年、二○四八年用罄為基準，擬採十年、十五年或二十年等方案補足退撫基金；若公教年改硬喊停，難道要越撥補越大洞嗎？這不僅對不起現職公教人員、更視入不敷出更嚴峻的勞保基金為無物。

不管哪個政黨執政，在政治精算與選舉下，都選擇對各類基金鉅額負債與破產倒數視而不見，蔡政府好不容易邁出第一步，如今藍白卻意欲聯手煞車、甚至倒車，不僅不利於各類基金的重生，甚至擴大世代的不正義，不管您是勞工或是軍公教，若您有兒孫，都該唾棄這些犧牲下一代的政客！

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